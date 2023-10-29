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北台灣濕涼…明起天氣愈來愈好 下周日再變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天到周二大氣中層的華南水氣逐日減少，維持東北到偏東風環境，預期西半部天氣較穩定，白天高溫普遍都可達到30度。本報資料照片
明天到周二大氣中層的華南水氣逐日減少，維持東北到偏東風環境，預期西半部天氣較穩定，白天高溫普遍都可達到30度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天大氣中層仍然有些華南水氣通過，配合台灣海峽低層的背風渦漩，在竹苗的近山區、桃園、大台北還是有些下雨的狀況。

氣溫部分，他說，白天溫度上升幅度有限，對中南部則沒有明顯影響，由於雲量不多的關係，白天升溫幅度較大，可達29-31度，內陸區域則有機會達32-33度，午後山區有局部短暫雨，預估晚間還有一些中高層的雲系通過，不過對天氣影響不明顯，各地雲量稍增。

柯聿寧表示，明天到周二大氣中層的華南水氣逐日減少，維持東北到偏東風環境，預期西半部天氣較穩定，白天高溫普遍都可達到30度，夜間則有輻射冷卻作用，低溫普遍有機會降至20-22度左右，日夜溫差大，迎風面的東北部受到大氣低層水氣影響，雲量仍較多，東北角、北海岸、宜蘭、北花蓮沿岸降雨的機會高，雨勢也可能比較大。

周三起風向將轉為偏東風，柯聿寧說，整體環境明顯轉乾，東北部的降雨有減少的趨勢，西半部則更為穩定，日夜溫差大，預期周五、周六北部風向還會再轉東南到偏南風，回暖的感覺更明顯，預計下一波東北季風約在下個周日南下，因此本周短期內天氣較穩定。

今天到周二海峽北部風力稍強，中南部風力則較弱，汙染物容易累積在中南部地區，早晚可能配合近地面比較潮濕的空氣，形成薄霧或霾，周三到周六西半部風力越來越弱，汙染物有逐漸往北延伸，雖然天氣愈來愈穩定，但空氣品質反而有轉差的趨勢，外出除了留意日夜溫差，也需要留意空氣品質的變化。

空氣品質 東北季風 天氣動態

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