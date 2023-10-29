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失智夜間喘息照護 難尋

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導

衛福部粗估全台約有卅萬名失智症患者，失智症患者對時序混亂，有時夜間活動比白天活躍，但長照二點○服務卻多以「日間照顧」為主，雖有團體家屋、小規模多機能服務中心等提供夜間照顧服務，數量卻少得可憐。愛福家總幹事涂心寧呼籲，長照應對夜間照顧提出對應方案，不單僅是增加長照整體預算就夠了。

台灣失智症協會理事張宏哲表示，失智患者對環境敏感，容易會有「日落症候群」，在傍晚光線開始出現變化時，會出現不安、焦慮、沮喪、來回遊走，甚至是攻擊等意識混亂行為，晚上容易躁動難入眠。

涂心寧表示，台灣目前的長照服務多以日間照顧為主，夜間喘息服務難尋。有提供夜間喘息的以小規模多機能中心（簡稱小規機）為主，據衛福部統計，國內小規機僅有四十家，縣市資源分布不均。

西松日照中心組長趙本祺表示，過去曾開放夜間照顧服務，提供一天四床，由一名照服員看照。但是現在夜間喘息服務照服人力嚴重不足，特別是疫情後，因此從二○二一年就暫停夜間照顧服務，至今未重啟。

涂心寧說，自家旗下單位有十間日照，其中有四間小規機，部分雖有提供夜間喘息服務，但不少照顧者評估後，發現支付金額比一般住宿機構貴，最後反而選擇送去機構。另，小規機人力排班成問題，來住的被照顧者來來去去，無法固定人力照顧，整體觀察下來收入低，才會做不太起來。

衛福部長照司副司長吳希文表示，失智照顧建置現在朝鼓勵住宿機構設置失智床位數為主，今年八月提出鼓勵新設機構設置一張失智照顧床位，獎勵二二○萬元，希望一一六年能增設六千五百失智照顧床位。小規機則是朝偏鄉離島設置發展，不會是未來發展主力。

失智症 長照 患者

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