訓練中得知母罹癌進加護病房 射箭國手盼考取軍校解決家中困境

射箭國手潘同學對得知母親罹癌那天印象深刻。她表示，當天正好在接受訓練，突然接到電話通知，母親被救護車載走，雖然當下手足無措，但馬上向教練請假，從台東乘車前往花蓮。到了醫院，母親已被送入加護病房。潘同學今天在台灣癌症基金會與遠雄人壽合辦的癌症家庭子女獎助學金頒獎典禮上含蓄表示，對未來期許是希望母親健康平安，自己順利考上空軍飛行生。

「我也是靠獎學金一路念上來，深感獎學金對學子而言是重要支持力量。」台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，中壯年罹癌人口增加，全台癌症病友中，每3人就有1人是40至59歲中壯年，對比內政部統計資料，全台婦女第一胎平均年齡31.4歲，不少罹癌婦女的子女多在高中、大學時期。

此年齡層癌友肩負多重家庭角色，癌症治療費用恐影響生活及子女求學之路，所以台灣癌症基金會與遠雄人壽合作，連續13年提供1000位高中、大學學子獎助學金。

今年就讀台大醫學系二年級的劉同學則說，一次回家時母親表示體重減輕、沒有胃口的症狀已持續2星期，在自己敦促下，至大醫院做了內視鏡、電腦斷層檢查，最終確診罹癌。母親接受手術前，她正好進入開刀房見習，深感手術過程病患艱辛、醫師也很辛苦，看著歷經16小時手術，被推出開刀房外的母親，她只想要母親不必擔心，自己一定會好好唸書，陪著母親一步一步克服癌症。

除了潘同學、劉同學以外，今年共有120名學生獲得獎助學金，包括高中職組別65名，大學、大專組55名。今日上台領獎的同學，不少人利用機會感謝父母付出，並表示抗癌過程固然辛苦，但家人相伴一定能克服難關。