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台灣同志遊行下午登場 15.3萬人「與多元同行」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

第21屆台灣同志遊行今天展開，今年遊行主題為「與多元同行」，包括美國、英國、法國、澳洲以及歐洲在台辦事處響應，估來自海內外共15萬3千人參加，爭取同志權益。希望藉此推動社會大眾理解不同身分、群體的需求與困境，看見彼此串連相挺的可能性，不再以身分來限制與對立不同的你我。

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，去年台灣同志遊行邁入20周年，支持到提出了性別無限的概念，在結構框架之後，再期待的是一個任何身分都能夠自在生活，以及不受框架限制的多元社會，今年主題定為與多元同行，真正的多元，應該是不需要藉由攻擊貶抑他人的方式，來拉抬自身需求與價值，而是尊重彼此差異，相互扶持，集結眾人力量，一起向社會爭取所有社群的權益，這是同志團體不斷強調跨越二元、看見多元的理由。

小鯨說，除了擁有社群身分外，也可能同時擁有各種不同的社會身份，因此，除了看見性別議題的多元，其他社群議題也同等重要，在看見自身的獨特之餘，也能擁抱他人的多元與多元的同行。

今年同志大遊行包括民進黨、國民黨青年部、時代力量、台灣綠黨、台灣基進、台聯黨及歐巴桑聯盟等7個政黨團體報名參加遊行，政治人物的參與，加上明年正要進行總統大選，是否希望新的執政黨能制定更多對同志友善的政策？

小鯨表示，台灣從2019年同婚專法通過後，對同志運動是很難得的里程碑；再來就是性別平等教育，我們有性別平等教育法，這其實在各國當中，我國算是走得非常前面，而且我國已經施行了十多年，所以希望未來執政黨能繼續守護這樣的成果，不要讓同志權益倒退。

此外，小鯨說，同志議題不僅只是同性婚姻，還有很多包括很多未盡事項，今年邀請各種不同團體與同志一起倡議；包括HIV感染者權益，他認為現在有等於無，另外還有移工、原住民，還有同志爭取適用人工生殖法，目前也尚未通過等。

台灣彩虹公民行動協會發言人戴佑勳表示，考量今天的天氣狀況，今年預估有15.3萬人參加，主要是疫情解封後，也有更多外國人、觀光客參加遊行；他表示，今年分為南北兩個路線，集中點都是在台北市政府前廣場，並且會由紅、橙、黃、綠、藍、紫色大隊繞行台北市的東區主要幹道。

戴佑勳說，今年也安排彩虹大使kimberley陳芳語與創作歌手鄭宜農張若凡等樂團輪番上陣，最後則是會由男團VERA作為壓軸，彩虹市集方面，今年有超過120個廠商，以及24個NGO團體報名遊行。

第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影
第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影

第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影
第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影

第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影
第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影

第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影
第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影

第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影
第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影

第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影
第21屆台灣同志遊行「與多元同行」今天登場，來自海內外同志朋友約15.3萬人參加。記者彭宣雅／攝影

第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，遊行路線圖。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」網站
第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，遊行路線圖。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」網站

同志遊行 性別 社群 同婚專法

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