快訊

基隆糕餅老店遭投訴「芋泥球吃到蟲」 衛生局：查有多項缺失限期改善

余天高分貝喊話 凸顯民進黨不分區立委角力進入深水區

NBA／柯瑞7記外線砍41分 勇士招牌第三節力挫國王客場開胡

影／太魯閣峽谷音樂節雨中魅力登場 下午還有優人神鼓

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出，吸引上千人聆賞。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出，吸引上千人聆賞。記者王燕華／攝影

2023太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣國家公園登場，原住民樂舞、台北愛樂的樂音在峽谷間迴盪，即使細雨不斷，澆不息民眾熱情，動人演出吸引上千人湧入聆賞，太魯閣台地開起朵朵傘花，許多人隨著樂音一同搖擺；下午還有優人神鼓重磅登場。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第21年，力求減碳，採低舞台、無背板，讓視野更加通透，坐在台地上，感受峽谷環抱的大自然魅力。

今年以「山裡來的回音」為主題，邀請到優人神鼓、台北愛樂交響樂團、原住民歌手伊祭，達道、一好，屴夯、峽谷樂舞團等團體前來演出。

上午場在雨中展開，民眾或穿雨衣、或撐雨傘，坐在草地、石階靜靜聆賞。太魯閣族原住民樂舞魅力在峽谷間展露無遺，與大山共鳴，不少人隨著輕快樂音舞動。台北愛樂的弦音同樣撩動人心。

家住台北的陳先生已連續第二年來聆賞，他說，在這裡聽音樂的氛圍很棒；同樣來自台北的莊小姐與友人林小姐聽得陶醉，感受到大自然的奔放力量。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉說，今天雖然天候不佳，上午仍有上千人湧入，感謝民眾支持，下午1時30分起還有優人神鼓表演，可到新城火車站搭乘免費接駁車入園。

太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出，大批民眾冒雨聆賞。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出，大批民眾冒雨聆賞。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出，大批民眾冒雨聆賞。記者王燕華／攝影
太魯閣峽谷音樂節今天登場，請來多個原住民團體、歌手、台北愛樂等演出，大批民眾冒雨聆賞。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 優人神鼓 原住民 太魯閣族

延伸閱讀

網紅拍片歧視原住民愛喝酒 新北：溝通後下架

《漫威蜘蛛人2》有LOL？城市驚見神似峽谷小地圖 對戰人馬KDA還超級高

太魯閣峽谷音樂節將登場 力求減碳鼓勵搭乘接駁專車

延續金門坑道音樂節 昇恆昌金湖音樂節28日接棒登場

相關新聞

獨／裕隆城被要求買50份TPASS抽獎？交通局喊冤僅是建議

新北市新店裕隆城開幕期間引爆熱潮，為避免交通打結，新北交通局與業者訂定交維計畫，除加開接駁大巴，業者也祭出抽獎優惠，搭乘...

獨／不滿兩岸觀光不開放…近7千名觀光業者將辦餐會邀侯友宜 舞台設計有玄機

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未解除，兩岸觀光開放進度至今持續停擺，引發我國旅行業界不滿。據了解，數千名觀光業界公會...

台中榮總成立「細胞治療GTP 實驗室」 蔡英文親往揭牌

細胞治療與再生醫學是新興的醫療技術，台中榮總為此特別成立「細胞治療GTP 實驗室」發展先進的細胞治療。蔡英文總統上午替實...

台灣同志遊行下午登場 15.3萬人「與多元同行」

第21屆台灣同志遊行今天展開，今年遊行主題為「與多元同行」，包括美國、英國、法國、澳洲以及歐洲在台辦事處響應，估來自海內外共15萬3千人參加，爭取同志權益。希望藉此推動社會大眾理解不同身分、群體的需求與困境，看見彼此串連相挺的可能性，不再以身分來限制與對立不同的你我。

生態博覽會在大安森林公園登場 志工團復育成果看得到

2023生態博覽會今天在台北市大安森林公園舉辦，台北市長蔣萬安到場和60個生態相關單位組成的市集攤商互動。他說，很感動北...

術前補充營養、術後適度運動 助腸癌病友治療不中斷

腸癌病人因手術、化療，容易影響營養吸收，導致體力虛弱，甚至被迫中斷治療。台灣腸癌病友協會今舉辦路跑活動，超過千名癌友及家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。