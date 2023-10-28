影／太魯閣峽谷音樂節雨中魅力登場 下午還有優人神鼓

2023太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣國家公園登場，原住民樂舞、台北愛樂的樂音在峽谷間迴盪，即使細雨不斷，澆不息民眾熱情，動人演出吸引上千人湧入聆賞，太魯閣台地開起朵朵傘花，許多人隨著樂音一同搖擺；下午還有優人神鼓重磅登場。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第21年，力求減碳，採低舞台、無背板，讓視野更加通透，坐在台地上，感受峽谷環抱的大自然魅力。

今年以「山裡來的回音」為主題，邀請到優人神鼓、台北愛樂交響樂團、原住民歌手伊祭，達道、一好，屴夯、峽谷樂舞團等團體前來演出。

上午場在雨中展開，民眾或穿雨衣、或撐雨傘，坐在草地、石階靜靜聆賞。太魯閣族原住民樂舞魅力在峽谷間展露無遺，與大山共鳴，不少人隨著輕快樂音舞動。台北愛樂的弦音同樣撩動人心。

家住台北的陳先生已連續第二年來聆賞，他說，在這裡聽音樂的氛圍很棒；同樣來自台北的莊小姐與友人林小姐聽得陶醉，感受到大自然的奔放力量。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉說，今天雖然天候不佳，上午仍有上千人湧入，感謝民眾支持，下午1時30分起還有優人神鼓表演，可到新城火車站搭乘免費接駁車入園。