今年唯一月偏食 倒數不到24小時抬頭看「月亮缺一角」

今年唯一月偏食將於明天凌晨2點起將發生月偏食，抬頭往西方天空望，肉眼可明顯觀察到「月亮缺一角」，雖然食分不大，卻是觀察長久以來對月食現象一些不解之謎的好機會。台北天文館凌晨3點至5點會透過望遠鏡錄影記錄、即時影像，帶領民眾一起觀賞，若錯過明天月食之美，就得再等到2025年9月的月全食。

天文館表示，月食是月球進入地球陰影所造成特殊天象，可分為整個月球進入地球本影的「月全食」、部分進入地影的「月偏食」，以及只通過地球半影區的「半影月食」，但半影區亮度約為本影區500倍，肉眼觀察不甚明顯。

全球每年至少發生2次月食，最多可達5次。21世紀一共發生228次月食，包含85次月全食、57次月偏食，86次半影月食，台灣可見其中63次月全食、38次月偏食與60次半影月食。台灣明天可見月食是月偏食，下次將是2025年9月7至8日的月全食。

明天的月偏食，月球凌晨3點34.5分起進入地球本影區，開始初虧，位在西方高空的滿月由左側起明顯變暗，4點14.1分食甚，月球進入地影變暗的部分達到最大，占月面視直徑12.7%（食分0.127），之後月球逐漸離開本影區，4點53.5分復圓，本影食全程歷時1小時19分。

天文館提到，月食不算罕見天象，卻有重要的科學意義與未解之謎。法國天文學家菲利普·德拉·赫爾1707年發現，在月食中所測量地球本影比理論大了約2%，後續研究指原因可能有地球不同高度的大氣折射、大氣懸浮粒子分布、地球扁率、月球地形反射率等，所以各國天文機構公布的月食界限，因採用放大係數不同而略有差異。

天文館說，這次月偏食，漸次模糊的地球本影界限接近肉眼可見的巨大撞擊坑「第谷坑」附近，在食甚前幾分鐘的4點11分前後，預測地球本影界限將最接近第谷坑，此時可用雙筒望遠鏡等輔助工具或以望遠鏡拍攝的錄影紀錄，觀察第谷坑是否被地球本影觸及。不同於月全食，月偏食期間不會看見整顆月球變紅，被食部分是全暗或偏紅。