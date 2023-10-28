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明天凌晨至清晨月偏食 下次要等到2025年秋天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
本次月食於明天凌晨2時由「半影食始」揭開序幕，偏食開始於凌晨3時35分「初虧」，清晨4時14分「食甚」，清晨4時54分月面「復圓」，而後至上午6時28分「半影食終」恢復原本的明亮月面。全部過程歷經4小時又28分鐘。示意圖。本報資料照片
本次月食於明天凌晨2時由「半影食始」揭開序幕，偏食開始於凌晨3時35分「初虧」，清晨4時14分「食甚」，清晨4時54分月面「復圓」，而後至上午6時28分「半影食終」恢復原本的明亮月面。全部過程歷經4小時又28分鐘。示意圖。本報資料照片

明天凌晨至清晨將發生月偏食。中央氣象署說，若天候許可，各地明天日出前的西方天空，將可見滿月的月面逐漸轉換為有缺角的月沒帶食現象。

中央氣象署表示，本次月食於明天凌晨2時由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東側逐漸略微黯淡，但目視不易察覺；偏食開始於凌晨3時35分「初虧」，此時可見月面的東南側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；清晨4時14分「食甚」，為本次月食缺角最大的時候，缺角約占月面的13%，食分不大，僅缺一小角。

之後缺角逐漸縮小，於清晨4時54分月面「復圓」。而後至上午6時28分「半影食終」恢復原本的明亮月面。全部過程歷經4小時又28分鐘。

氣象署表示，其中本影食的階段歷時1時19分鐘。由於我國各地月亮陸續西沒的時間為上午6時03至20分間（蘭嶼至金門），因此無法見到月食現象結束的「半影食終」階段，此亦稱為月沒帶食。

氣象署說，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。

本世紀（2001至2100年）全球各地預計發生228次月食，其中月全食85次、月偏食57次及半影月食86次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。

氣象署說，下次月食將發生於2025年9月7至8日，在天氣條件許可下，全國各地皆有機會全程見到月全食。

本次月食發生時，月亮位於西方天空，氣象署建議民眾選擇西方視野範圍內較無遭遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

明天月偏食各階段時間表。圖／中央氣象署提供
明天月偏食各階段時間表。圖／中央氣象署提供
本次月食於明天凌晨2時由「半影食始」揭開序幕，偏食開始於凌晨3時35分「初虧」，清晨4時14分「食甚」，清晨4時54分月面「復圓」，而後至上午6時28分「半影食終」恢復原本的明亮月面。全部過程歷經4小時又28分鐘。圖／中央氣象署提供
本次月食於明天凌晨2時由「半影食始」揭開序幕，偏食開始於凌晨3時35分「初虧」，清晨4時14分「食甚」，清晨4時54分月面「復圓」，而後至上午6時28分「半影食終」恢復原本的明亮月面。全部過程歷經4小時又28分鐘。圖／中央氣象署提供

氣象署 月全食 金門

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