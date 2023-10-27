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台大醫院金山分院長照大樓公聽會 居民參與提供意見

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」公聽會，邀集在地行政單位、民意代表、市政顧問、機構團體及在地里長共同參與。 圖／紅樹林有線電視提供
台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」公聽會，邀集在地行政單位、民意代表、市政顧問、機構團體及在地里長共同參與。 圖／紅樹林有線電視提供

台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」新大樓規劃地上6層，地下1層的建物，將建置住宿型長照機構、備勤室、營養室、托兒所、高齡智慧復健醫學中心，以提供北海岸四區區民高品質的醫療服務。日前完成基本設計，辦理基本設計公聽會，邀集在地行政單位、民意代表、市政顧問、機構團體及在地里長共同參與，為未來北海岸重大醫療建設的未來規劃提供意見。

簡報後參與民眾提問，景雅琦建築師及張志豪院長分別就地方居民、士紳及代表關心的環保節能設計、綠建築指標、長照機構未來收費標準、長照機構結合現有醫療資源、消防動線、設置性別友善廁所及耐震設計等面向，充分進行雙方的意見交流及溝通，顯見各界與會代表對於未來「長照暨醫療綜合大樓」的關心與期許。

台大醫院金山分院長張志豪說，感謝與會的鄉親，在大家的努力下，金山醫院「長照暨醫療綜合大樓」才有機會完成興建及營運，而台大醫院本於回饋社會的理念，在99年10月改制為金山分院後投入資源繼續營運至今，未來也將爭取中央的經費及台大醫院投資，為提升北海岸醫療服務持續努力。

台大醫院 長照 金山

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