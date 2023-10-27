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全台首間合法寵物生命紀念業今開幕 3家業者申請中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕。記者翁唯真／攝影

全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，過去寵物過世只能依環保法規當作一般廢棄物焚燒，不過農業部今年7月頒布審查作業要點，讓寵物生命紀念業合法化。桃園市動物保護處表示，目前還有3間業者申請中，未來將會開設於觀音、新屋。

幸福美地寵物生命紀念園區籌備約4年時間，不過過去中央尚未頒布相關法令，因此動保處與業者採公私協力方式，動保處審核業者提出項目，與各局處協調是否有違法情形，再變更地目為特定事業用地並興建。

農業局長陳冠義表示，動保處於去年12月公布施行「桃園市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，而農業部今年7月頒布「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，讓地方政府能有依據。今年8月農業局再訂定「桃園市寵物生命紀念業管理辦法」，提供完善制度協助業者申請興辦事業，並依規定申請變更為特定目的事業用地，成為合法經營者，可提供臨終規畫、火化及追思一條龍服務。

桃園市長張善政今出席分享，養寵物風氣普及，他也養了幾隻浪浪，每次跟牠們對視都感到相當有靈性。過去沒有法規必須當作一般廢棄物處理，對寵物而言相當不尊重，現在農業部通過法規，桃園農業局也訂定自治條例規範，讓寵物屍體能適當處理，是相當適切做法。

動保處長王得吉指出，目前尚有3間業者正在申請，將先將營運計畫書送至農業部審查通過後，通過後再交由地方動保處審查合格，非都市計畫用地再由業者變更地目為特定目的事業用地後興建，最後動保處再核發許可。後續若有更多業者合法成立，將會討論一個公定價格區間，讓各業者良性競爭。

台灣寵物生命紀念業發展協會理事長、幸福美地業者龔澤民表示，園區有環保火化爐及專業火化師、寵物專屬的納骨塔位、樹葬花葬區、無主人寵物慰靈碑區及羽化別館等設施，一條龍的服務讓主人可在園區內一次完成和寵物好好道別。

全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，館內設有冰櫃可冰動物遺體。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，館內設有冰櫃可冰動物遺體。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，園區內設有寵物專屬的納骨塔位。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，園區內設有寵物專屬的納骨塔位。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，園區內也販售寵物喜愛的紙紮罐頭。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，園區內也販售寵物喜愛的紙紮罐頭。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，園區內設有2座焚化爐可焚化動物遺體。記者翁唯真／攝影
全台首間寵物生命紀念園區坐落於桃園新屋今開幕，園區內設有2座焚化爐可焚化動物遺體。記者翁唯真／攝影

寵物

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