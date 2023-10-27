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BLACKPINK來台北大巨蛋？ 遠雄：若有機會「當然願意」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
BLACKPINK。圖／摘自IG
BLACKPINK。圖／摘自IG

北市府上周已核准台北大巨蛋使用執照，待遠雄補送相關資料無誤即可核發；台北市長蔣萬安今「開箱」大巨蛋，11月舉辦2場測試賽後，12月3日亞錦賽將登場。遠雄表示，目前尚未有單位接洽租借大巨蛋。至於是否已有藝人或表演團體接洽，如韓團BLACKPINK？若有機會舉辦且對方有意願，遠雄「當然願意」。

台北市體育局長王泓翔表示，大巨蛋使用以體育賽事為主，也強調開幕3個月內不會舉辦演唱會等其他大型活動，直到市府訂定的審查原則出爐。

目前是否已有藝人或表演團體接洽，如韓國女團BLACKPINK？遠雄副總楊舜欽指出，大巨蛋若有機會舉辦且對方有意願接洽，遠雄作為出租方很樂意，直言「當然願意」。他說，目前尚未有其他單位來接洽租借，大巨蛋使用仍以球賽等體育賽事為主，包含11月測試賽、12月亞錦賽，「目前一步步來」。

楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽事。大巨蛋是全台最大的棒球或其他運動、展覽場地，不能與一般場地比擬，收費絕對比其他場地來得高，但會有回饋或公益時段。

他說，雖然初估每場租金均值約100萬元，價格仍視層級而異，例如棒球賽分有職業賽、外國聯盟邀請賽、三級棒球等，美國大聯盟來就可能高於此價，對於支持基層棒球也會考量給予場館優惠，強調「租金價位不能一概而論」，至於如何支持弱勢運動發展，又是另個計價考量。演唱會和展覽的租金也不同於球場均價。

遠雄表示，大巨蛋是全台最大的棒球或其他運動、展覽場地，不能與一般場地比擬，收費絕對比其他場地來得高，但會有回饋或公益時段。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
遠雄表示，大巨蛋是全台最大的棒球或其他運動、展覽場地，不能與一般場地比擬，收費絕對比其他場地來得高，但會有回饋或公益時段。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
北市府上周已核准台北大巨蛋使用執照，待遠雄補送相關資料無誤即可核發。記者潘俊宏／攝影
北市府上周已核准台北大巨蛋使用執照，待遠雄補送相關資料無誤即可核發。記者潘俊宏／攝影

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