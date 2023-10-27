高雄夢幻系農產超吸睛 比糖甜的彩椒、墜入愛河的西瓜

「高雄國際食品展」昨天起一連4天在高雄展覽館登場，高市府農業局發表比糖甜的「紅糖椒」，令人墜入愛河的「戀人西瓜『馬卡龍』」，以及比擬天然擴香石「翠妞甜瓜」，夢幻系農產超吸睛，格外吸引女性消費者的目光。

農友種苗企業於高雄國際食品展推出「紅糖椒」與「黃糖椒」，主打女性與小孩市場，糖度介於9至11度，比小番茄還要甜，沒有甜椒的腥味，適合當水果食用，完整吸收糖椒的豐富營養。

高雄市農業局表示，農友種苗首度亮相「戀人西瓜『馬卡龍』」，此品種有著光亮的外皮及扎實的果肉，甜而不膩的滋味，讓戀人共度浪漫時光。農友說，迷你西瓜（Ｍini Ball）適合一人獨享，戀人西瓜兩人吃剛剛好。現場消費者打趣的說，目前單身適合吃迷你西瓜，希望早日遇到良緣，有人分享戀人西瓜。

旗山果菜運銷合作社專營香蕉輸日，近年研發綠蕉粉加工應用，這次推出「香蕉西米露輕纖飲」、「蕉拌麵」，使用具抗性澱粉及膳食纖維的綠蕉粉，有助腸道保健並提供飽足感，好吃不怕胖，是愛美人士的最佳選擇。旗山區農會利用高溫高壓技術萃取香蕉的香甜加上銀耳的菁華，製成低糖高纖無負擔的「金包銀銀耳露」，讓消費者吃下滿滿膠質與多醣體，維持肌膚水潤，保持腸胃健康。

「高雄國際食品展」展出囊括國內外獎項肯定的高雄農產精品，有獲得國內農村好物的好結果綜合果脆、陳稼莊果園果汁吸凍飲、紅藜之家貓頭鷹禮盒，還有獲得國際風味評鑑所iTi風味絕佳獎章的蜂巢氏蜜箱蜂蜜檸檬水、荔枝鮮果飲、旗山區農會手工香蕉蛋捲。陳稼莊果園研發出國內首支純素有機康普茶，以有機豆粉與乳酸菌、醋酸菌、酵母菌共同發酵製成，讓純素食者也能安心食用。