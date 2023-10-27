眼皮出現鮭魚卵？ 醫師曝是「乾眼症前兆」恐萎縮

眼睛乾澀、眼皮上竟出現像鮭魚卵的小水泡！眼科醫師王孟祺分享案例，並指出這種情況是眼皮上的皮脂腺（瞼板腺）分泌出來的異常油脂，凝固在腺體的開口處，若不注意，之後瞼板腺可能阻塞萎縮，讓乾眼越來越厲害，建議平常可以多熱敷、多攝取好油脂（Omega-3脂肪酸）、避免刺激飲食、充足睡眠、避免過度化妝、徹底卸妝。

王孟祺在臉書「王孟祺醫師-眼科最前線」分享一個案例，一名病患眼皮周邊經常出現像鮭魚卵一樣的小水泡，眼睛刺刺癢癢又乾澀。他解釋，其實這兩顆鮭魚卵是眼皮上的皮脂腺（瞼板腺）分泌出來的異常油脂，凝固在腺體的開口處。

王孟祺表示，眼皮邊緣分泌油脂，是因為眼皮眨動時可以將淚水均勻的覆蓋在眼表面，同時眼瞼肌肉會擠壓眼皮的皮脂腺將油脂覆在淚膜表面，形成一層保護層，讓淚水不致於太早蒸發，具有穩定淚膜避免乾眼的作用。

至於眼皮邊緣的鮭魚卵，則是瞼板腺功能不佳的表徵，臨床上很多乾眼症是因為瞼板腺功能不良引發的，如果不注意，之後瞼板腺可能阻塞萎縮，讓乾眼越來越厲害。

王孟祺建議，平常可以多熱敷，讓油脂軟化便於排出；多攝取好油脂（Omega-3脂肪酸），避免太刺激的飲食。同時也要充足睡眠，避免過度的化眼妝將瞼板腺的開口阻塞，化妝後也要徹底卸除才好。