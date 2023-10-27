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瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

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今起東北季風影響長達4天 北台灣濕涼 周日中南部也降溫有雨

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天東北季風增強，北台灣高溫略降，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，同時華南雲雨區東移，中南部也會有零星短暫雨。圖／中央氣象署提供
今天東北季風增強，北台灣高溫略降，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，同時華南雲雨區東移，中南部也會有零星短暫雨。圖／中央氣象署提供

今天東北季風增強，北台灣高溫略降，中央氣象署說，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，同時華南雲雨區東移，中南部也會有零星短暫雨。東北季風增強期間，澎湖、金門將會有較強陣風出現。

氣溫方面，北台灣高溫約25至27度，花東約25、26度，中南部仍可達29、30度，夜間清晨各地低溫約21至24度，中南部仍有較大的日夜溫差，早出晚歸須留意；預計水氣會逐漸增多，周末各地天氣會更不穩定。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；由於華南雲雨區東移，台灣附近水氣增多，除北部及東半部地區有局部短暫雨之外，其他地區也有零星短暫雨，尤其周日從華南移入台灣的水氣偏多，各地都容易有局部短暫陣雨，此外周日、下周一中南部白天高溫亦稍下降。

下周二、下周三東北風持續影響，但華南移入水氣明顯減少，降雨範圍縮減，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周三東北風減弱，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。

11月3日至5日各地大多為多雲到晴，僅東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

東北季風 東北風 高溫

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