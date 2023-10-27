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烏克蘭舞團 將來台演吉賽兒

聯合報／ 本報訊
烏克蘭聯合芭蕾舞團不畏戰火來台演出「吉賽兒」，2024年1月首登國家戲劇院。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團不畏戰火來台演出「吉賽兒」，2024年1月首登國家戲劇院。圖／聯合數位文創提供

2024年1月首檔國際芭蕾大團來台，烏克蘭聯合芭蕾舞團首度登上國家戲劇院舞台演出，不懼戰火的侵擾，致力透過芭蕾藝術向烏克蘭人民致敬、向國際發聲。舞團本次將帶來浪漫經典作品「吉賽兒」，並將利沃夫國家歌劇院精良的舞劇製作與嚴謹的芭蕾訓練傳統搬演來台，讓來烏克蘭芭蕾舞者展現強而有力、堅持不懈的舞姿，感動在座的每一位觀眾。

烏克蘭聯合芭蕾舞團匯聚來自基輔、哈爾科夫、奧德薩與烏克蘭其他地區劇院的頂尖舞者，期盼在舞團的旗幟下將最完美的演出帶給全世界。本次的舞劇製作來自烏克蘭東部大城利沃夫的國家歌劇院，劇院的芭蕾舞團成立於1900年，積累超過100年的歷史，推出的舞劇與芭蕾訓練傳統為人稱頌，更被讚譽是東歐最好的劇院之一。

因應戰時規定，當地夜間仍實施宵禁、如遇空襲警報，觀眾還需進入防空洞暫避，劇院仍排除萬難堅持為烏克蘭民眾演出，讓芭蕾藝術在烏克蘭生生不息。

舞團本次訪台帶來浪漫派芭蕾經典作品「吉賽兒」的全本演出，以永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫為主題，與舞者在戰時的生命經歷與對國族深厚的情感強烈共鳴，期望能將深刻的情感以舞蹈、肢體形式傳遞給每位觀眾。

2024年1月6日至1月7日將在台北國家戲劇院帶來2場演出，雙人套票88折優惠中，購票請上udn售票網（https://bit.ly/475UZfq），客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

烏克蘭 舞團 國家歌劇院

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