2030年勞動力缺口40萬人 國發會提解方

國發會委員會議今天就「強化人口及移民政策」推動情形提出報告。為達成到2030年40萬人攬才目標，將從「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引留用僑外生」及「留用中階技術移工」三方面延攬國際人才，國發會預計11月成立「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」，服務對象除就業金卡人外，將擴及外國專業人才及其眷屬；勞動部也將同步成立「移工留才久用服務中心」，加強宣導留用資深移工相關政策，並協助雇主申辦中階技術人力。

國發會先前表示，2028年國內人口紅利就消失，到2030年勞動力缺口40萬人，因此要從「質」與「量」同時並進補足缺口。為維持國家發展動能，滿足產業人力需求，已自2021年7月起，國發會偕同相關部會，共同規劃完成「強化人口及移民政策」，分就「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」、「積極留用外國技術人力」等3面向，積極推動多項攬才及留才策略措施。

國發會指出，「強化人口及移民政策」自推動迄今，已展現具體成效，就業金卡今(2023)年8月底累計核發8121人，成功延攬全球頂尖專業人士；增加僑外生留臺工作管道，畢業僑外生首次留臺工作由2020年2987人成長至2022年6154人；積極推動「移工留才久用方案」，至今年9月底，已核准1萬6457人轉為中階技術人力，挹注我國產業勞動力缺口。

國發會表示，後疫情時代，世界各國競才更為激烈，為達成40萬人之攬才目標，國發會預計於今年11月成立「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」，服務對象除就業金卡人外，將擴及外國專業人才及其眷屬；勞動部亦將於今年11月正式成立「移工留才久用服務中心」，加強宣導留用資深移工相關政策，並協助雇主申辦中階技術人力。同時，為強化僑外生招生量能，教育部將偕同相關部會積極推動「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，集結產官學界合作力量，進一步強化吸引優秀國際生來台就讀及留臺就業。