今年暖冬機率高！彭啟明：強冷氣團要等12月「厚被子可準備了」

天氣風險公司總經理彭啟明中午在Yahoo! tv彭博士觀風向節目中指出，根據美國預測冬天天氣，不論美國或亞洲天氣恐為暖冬，但暖冬不代表冬天不會冷。至於近期天氣穩定，無颱風接近跡象。

彭啟明指出，東北季風一波接一波，周一至周四受高壓迴流偏東風影響，水氣漸少，西半部空氣品質較差。周五起下一波東北季風增強， 降雨機率增。下周日低壓鋒面通過，擴大到中南部偶有雨，近期天氣穩定，無颱風接近跡象。菲律賓東方還有些熱帶擾動發展機會，還有颱風會生成，但可能往西走，來台灣沒有8、9月機率機高。

彭啟明指出，台灣目前到11月還看不到有很強的冷氣團，可能要到12月。北海道之前下了初雪，北方已屬深秋天氣，包括中國大陸、日本、韓國等，氣溫下降，台灣則仍屬初秋天氣，氣溫還有20-30度，台灣可能再過一個月溫度會下滑，建議民眾厚被子可以準備了，可以逐漸準備換季了。

彭啟明指出，美國預測冬天偏暖冬，美國東北部偏暖冬，中西部偏正常，但降雨兩極化 。至於亞洲方面，11月到明年1月，菲律賓偏乾但長江流域、日本附近鋒面系統較活躍。東亞偏暖機率高，可能暖秋或暖冬。

但彭啟明說，暖冬或暖秋不代表冬天不會冷，只是溫度比平均值多零點五或一、兩度， 2016年霸王級寒流來時也是聖嬰年。