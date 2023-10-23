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容易變胖卻找不出原因 醫建議：檢查是否甲狀腺異常

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里仁愛醫院甲狀腺外科醫師巫奕儒說，如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查。圖／大里仁愛醫院提供
台中市大里仁愛醫院甲狀腺外科醫師巫奕儒說，如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查。圖／大里仁愛醫院提供

1名20多歲男性最近因頸部有腫塊而求診，醫師診斷是惡性的甲狀腺腫瘤，他擔心手術會造成疤痕，經大里仁愛醫院甲狀腺外科醫師巫奕儒建議接受「微創經口無痕切除手術」後，腫瘤不僅完整切除，且沒有留下任何痕跡。

巫奕儒說，甲狀腺癌名列國人十大癌症死因第7位，但半數的甲狀腺癌患者都沒有症狀。國人每3人就有1人有甲狀腺結節，尤其是女方直系親屬有家族史者，應特別留意。如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查，及早發現、及早治療。

巫奕儒說，患者因小時候開刀造成胸前一道長疤痕，雖經多次處理仍難以抹滅，讓他心裡有陰影。頸部前腫塊經診治為甲狀腺腫瘤，且疑似惡性，不適合施作微創消融手術，但可以用內視鏡或達文西機械手臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下癒合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群。

他說，甲狀腺掌管人體新陳代謝，國人常見的甲狀腺疾病為甲狀腺結節，在成人中的發病率為4%。甲狀腺結節多為良性，甲狀腺癌僅佔其中5至15%。如果結節過大或懷疑有惡性的可能，建議手術治療。但是，傳統手術會在頸部留下一道疤痕，容易影響美觀。

巫奕儒說，甲狀腺周圍的血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，一旦傷害可能造成大量出血及聲音沙啞等併發症，患者術後需要較長的復原時間。目前已有手術輔助工具，能有效降低甲狀腺手術併發症。像是能量器械手術刀可大幅縮短患者手術時間，有效減少術後出血；而神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞。

甲狀腺 手術 患者

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