當兵染菸癮74歲老翁成功戒菸 國健署：長者吸菸死亡率增

吸菸有害身體健康，而老年人吸菸危害更大，死於心臟病的風險較不吸菸者高約60%、死亡率則增加83%。78歲的許老師，當兵時染上菸癮至今超過50年，去年7月某日早餐過後身體強烈不適，送醫後確認是急性冠心症，檢查又看到「肺部滿滿比醬油還黑的焦油」後決心戒菸，所幸經過心導管治療病況好轉，因為菸味導致疏離的爺孫關係也有所改善。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，全球每年導致800多萬人死亡，老年人又常因多重慢性病且服用多種藥物，讓菸草中有害物質與藥物交互作用，導致健康狀況更容易惡化、疾病更難以康復。

羅素英說，根據研究證實，老年吸菸者與老年不吸菸者相比，死於心臟病的風險比高出約60%、死亡率增加83%；老年吸菸者罹患癌症和死於癌症的風險分別增加1.4倍和2.2倍，罹患阿茲海默症的風險增加1.6倍。

今年78歲的許老師，自述在當兵時染上菸癮，至今菸齡已超過50年，退休後在家養花蒔草，偶爾接送孫子上下學，生活過得很愜意。但去年7月早餐過後突然感到身體強烈不適，送醫後確認是急性冠心症，醫師的說明及看著自己的肺部影像，「一片比醬油還黑的焦油充滿肺部」，因此痛定思痛戒菸。

所幸許老師在心導管治療後恢復健康，6個月後也成功戒菸。許老師表示，最多每天要抽兩包菸，雖曾嘗試戒菸，但都沒有成功，且退休後生活較無重心、朋友相互請菸導致更難戒除，有專人陪伴才讓他成功戒菸，更表示孫子過去因為菸味不願意接近他，現在願意放學後跟他聊天，感覺很好。

羅素英表示，戒菸永遠不嫌晚，即使是60歲的吸菸者，透過戒菸也可以將預期壽命延長30%。過去研究發現戒菸若「只靠意志力」成功率僅5%，但藉由專人陪伴，成功率可以高達3成至4成，更能有效緩解戒斷症狀。

國健署也提醒，去年5月15日起已「免收戒菸服務藥品部分負擔費用」，戒菸的途徑除戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷外，民眾也可至地方政府衛生局(所)尋求戒菸服務，如果對戒菸有任何的疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務(ID：@tsh0800636363)。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康