快訊

北車青旅睡一晚「兩床價格1萬5」 內行曝真相

抓到了！知名樂園進行多人運動還傳不雅片 拍攝者稱不認識影中人

朱學恒遭北檢依強制猥褻起訴 鍾沛君發聲了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限塑要求傳統市場等4場所納管 環團推全面垃圾袋隨袋徵收

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據看守台灣調查指出，傳統市場等4大場所為塑膠袋主要來源，但卻尚未納入塑膠袋限用管制。記者葉信菉／攝影
根據看守台灣調查指出，傳統市場等4大場所為塑膠袋主要來源，但卻尚未納入塑膠袋限用管制。記者葉信菉／攝影

我國近2年生活垃圾量突破千萬公噸，環境部雖推出許多減塑減廢政策，但環團指出，塑膠袋限用及隨袋徵收政策，在超商推動行之有年，然而傳統市場、小吃攤販、早餐店及餐廳等才是購物用塑膠袋主要來源，但這些場所卻沒受限用政策管制，認為要落實減塑減廢，需擴大政策管制對象，另除雙北市，其他縣市也要全面推動垃圾費隨袋徵收、兩袋合一機制，並搭配全面禁用一次用購物袋政策。

根據看守台灣「購物用塑膠提袋的使用習慣、以及政策意向」 問卷調查，得到1400位民眾回應，其中一半住在雙北，其餘分布各縣市。結果指出，有將近9成8支持全面禁用一次用的購物用塑膠袋；若全面限用，對於不得免費提供的塑膠袋，近8成接受每個售價2元以上，且 有9成3支持塑膠袋收費應使用於垃圾減量措施或垃圾費，而非進入商家口袋。

看守台灣協會研究員林奕均表示，根據調查發現，民眾塑膠袋主要來源前四名分別為傳統市場、小吃攤販、早餐店與餐廳，而這些均是尚未受到塑膠袋限用政策管制的場所；林奕均進一步指出，有近7成2民眾會因帶回家的塑膠袋「沾有髒汙，清洗麻煩」而直接丟掉，顯見將上述4場所納入管制對象，禁制提供免費塑膠袋是減少塑膠袋重要一步。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，民以食為天，這些提供食物或餐飲服務的場所，是民眾日常生活中最常消費的地方，若能把這4大場所納入管制，幾乎就等同全面管制，雖看起來太過躁進，但環境部早在2018年就宣稱「2025全面限用、2030全面禁用」塑膠袋等4大品項，如今限塑氛圍成熟，環境部應思考如何在影響幅度較小的狀態下納入4大場所，才能達成限塑政策目標。

謝和霖表示，從調查結果可知，多數民眾雖支持全面禁用塑膠袋，但也認為需要完善配套措施，因此提出全面實施垃圾費隨袋徵收、兩袋合一來配合全面禁用塑膠袋政策，同時提高垃圾處理費。

謝和霖指出，目前垃圾處理費率太低，無法反應成本，而調查中有8成民眾能接受一個塑膠袋2元，6成認為3至5元合理。目前雙北兩用袋有小型（2.8公升）、中型（5.6公升）、大型（13.9公升）3種不同規格，用來抑制袋子使用量的「垃圾管理基本費」，也應與袋子大小成正比才合理，因此，若假設小型袋定價2元，換算起來每公斤0.7元，認為這筆費用應加入垃圾管理基本費。

主婦聯盟台中分會會長耿明誼表示，隨袋徵收在雙北實施多年，符合汙染者付費的公平正義原則，也能發揮垃圾減量及促進回收效果，但過低的專用袋定價讓其他縣市舉步不前，超低費率的垃圾費收入，只能反應5至10％垃圾清除處理成本，不但垃圾費收入減少，反增加廚餘與資源回收的工作量，以及兩用袋的製作、配銷支出，財力不如雙北雄厚的縣市，就會以各種理由如民眾為省袋子亂丟垃圾等，拒絕推行隨袋徵收政策。

耿明誼說，台中市已宣示要推動垃圾費隨袋徵收，主婦聯盟台中分會也協助市府與民眾溝通政策，推動過程中，碰到最多的反對意見是來自於對垃圾費隨袋徵收政策不夠了解，最大的癥結點在於過去收取垃圾處理費大多是隨著自來水費徵收，民眾付費無感，甚至很多民眾都不知道自己丟垃圾是需要付費的，若能詳細說明垃圾處理的收費方式差異，民眾通常會轉而支持。

綠色和平專案主任徐聖惠指出，環境部2017年起擴大至14類場所限用塑膠袋，卻仍缺少傳統市場、餐飲服務場所等，直至目前為止已經停滯6年沒有更進一步動作，應加快速度與力道。徐聖惠強調，法規指引是一次性塑膠淘汰的重要工具，環境部正研擬的「資源循環促進法」預計明年公布草案，應同步推動「全面禁用一次性塑膠、轉用重複使用」入法，並結合公私部門的推廣工作，讓重複使用（如循環杯）成為有效解決塑膠汙染的替代方案。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩表示：根據經驗，在傳統市場針對塑膠袋減用設計短期活動、有給予獎勵時，民眾會願意配合少拿塑膠袋，攤商也願意支持。但活動結束後，塑膠袋的使用狀況就回復以往。由此可知，民眾只是習慣使用免費的塑膠袋，若有誘因促使不用免費塑膠袋，民眾使用自備購物袋是沒問題。

黃嘉瑩說，基於汙染者付費原則，使用塑膠袋本就該付出環境成本，應由政府基於環境保護發出塑膠袋禁用命令，當使用者需要負擔塑膠袋的費用，如現有超商、超市的例子，將促使塑膠袋用量大為減少。

根據看守台灣調查指出，傳統市場等4大場所為塑膠袋主要來源，但卻尚未納入塑膠袋限用管制。記者葉信菉／攝影
根據看守台灣調查指出，傳統市場等4大場所為塑膠袋主要來源，但卻尚未納入塑膠袋限用管制。記者葉信菉／攝影

塑膠袋限用政策 環境部

延伸閱讀

環團要求加速全面禁用塑膠袋 攤商小吃店買菜族都罵

台南海廢淨灘竟是這景象 志工傻眼了！

環團批SRF「假綠能」曾文生：外界對它不熟悉 需要溝通

廢棄物燃料化 環團批假綠能

相關新聞

賈新興：周五起東北季風增強水氣增 這天全台下雨

北部天氣回溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，本周天氣穩定晴朗，但中南部位於背風處，汙染物易累積。...

乘客飛回國行李還在日本關西機場 星宇：今安排載回寄還旅客

星宇航空昨JX823航班從日本關西機場飛回桃園國際機場，乘客飛抵桃機，但行李卻還在日本，未裝載上機。星宇航空表示，因日本...

今起回暖高溫上看30度 周五天氣再轉不穩又轉涼

東北季風減弱，中央氣象署指出，周三前各地天氣穩定，北台灣、花東高溫28至30度、中南部30度；各地低溫21至24度，早晚...

後市場稽查新北「白蝦仁」驗禁藥 食藥署：罰6萬

衛福部食藥署今公布112年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，稽查各類市場、餐廳、大賣場的禽畜水產品，抽樣檢驗...

台南老翁天天喝牛肉湯 醫驚見2.5公分息肉驗出「早期大腸癌」

根據衛福部統計，台灣每31分鐘14秒就有1人罹患大腸癌，發生人數連續15年位居第1名。除了跟遺傳有關，不健康的飲食也可能增加大腸癌風險。醫師分享，曾遇過一名三高患者每天早上喝牛肉湯，照大腸鏡鏡驚見2.5公分息肉，才發現是「早期大腸癌」。

2030全面禁塑？民眾認難推行 傳統市場：阻卻消費者上門

環境部曾表示要在2030年全面禁塑，但在今年8月資源循環辦公室又透露，禁限用不再是唯一方向。對於塑膠袋使用量最大的傳統市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。