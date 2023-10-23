限塑要求傳統市場等4場所納管 環團推全面垃圾袋隨袋徵收

我國近2年生活垃圾量突破千萬公噸，環境部雖推出許多減塑減廢政策，但環團指出，塑膠袋限用及隨袋徵收政策，在超商推動行之有年，然而傳統市場、小吃攤販、早餐店及餐廳等才是購物用塑膠袋主要來源，但這些場所卻沒受限用政策管制，認為要落實減塑減廢，需擴大政策管制對象，另除雙北市，其他縣市也要全面推動垃圾費隨袋徵收、兩袋合一機制，並搭配全面禁用一次用購物袋政策。

根據看守台灣「購物用塑膠提袋的使用習慣、以及政策意向」 問卷調查，得到1400位民眾回應，其中一半住在雙北，其餘分布各縣市。結果指出，有將近9成8支持全面禁用一次用的購物用塑膠袋；若全面限用，對於不得免費提供的塑膠袋，近8成接受每個售價2元以上，且 有9成3支持塑膠袋收費應使用於垃圾減量措施或垃圾費，而非進入商家口袋。

看守台灣協會研究員林奕均表示，根據調查發現，民眾塑膠袋主要來源前四名分別為傳統市場、小吃攤販、早餐店與餐廳，而這些均是尚未受到塑膠袋限用政策管制的場所；林奕均進一步指出，有近7成2民眾會因帶回家的塑膠袋「沾有髒汙，清洗麻煩」而直接丟掉，顯見將上述4場所納入管制對象，禁制提供免費塑膠袋是減少塑膠袋重要一步。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，民以食為天，這些提供食物或餐飲服務的場所，是民眾日常生活中最常消費的地方，若能把這4大場所納入管制，幾乎就等同全面管制，雖看起來太過躁進，但環境部早在2018年就宣稱「2025全面限用、2030全面禁用」塑膠袋等4大品項，如今限塑氛圍成熟，環境部應思考如何在影響幅度較小的狀態下納入4大場所，才能達成限塑政策目標。

謝和霖表示，從調查結果可知，多數民眾雖支持全面禁用塑膠袋，但也認為需要完善配套措施，因此提出全面實施垃圾費隨袋徵收、兩袋合一來配合全面禁用塑膠袋政策，同時提高垃圾處理費。

謝和霖指出，目前垃圾處理費率太低，無法反應成本，而調查中有8成民眾能接受一個塑膠袋2元，6成認為3至5元合理。目前雙北兩用袋有小型（2.8公升）、中型（5.6公升）、大型（13.9公升）3種不同規格，用來抑制袋子使用量的「垃圾管理基本費」，也應與袋子大小成正比才合理，因此，若假設小型袋定價2元，換算起來每公斤0.7元，認為這筆費用應加入垃圾管理基本費。

主婦聯盟台中分會會長耿明誼表示，隨袋徵收在雙北實施多年，符合汙染者付費的公平正義原則，也能發揮垃圾減量及促進回收效果，但過低的專用袋定價讓其他縣市舉步不前，超低費率的垃圾費收入，只能反應5至10％垃圾清除處理成本，不但垃圾費收入減少，反增加廚餘與資源回收的工作量，以及兩用袋的製作、配銷支出，財力不如雙北雄厚的縣市，就會以各種理由如民眾為省袋子亂丟垃圾等，拒絕推行隨袋徵收政策。

耿明誼說，台中市已宣示要推動垃圾費隨袋徵收，主婦聯盟台中分會也協助市府與民眾溝通政策，推動過程中，碰到最多的反對意見是來自於對垃圾費隨袋徵收政策不夠了解，最大的癥結點在於過去收取垃圾處理費大多是隨著自來水費徵收，民眾付費無感，甚至很多民眾都不知道自己丟垃圾是需要付費的，若能詳細說明垃圾處理的收費方式差異，民眾通常會轉而支持。

綠色和平專案主任徐聖惠指出，環境部2017年起擴大至14類場所限用塑膠袋，卻仍缺少傳統市場、餐飲服務場所等，直至目前為止已經停滯6年沒有更進一步動作，應加快速度與力道。徐聖惠強調，法規指引是一次性塑膠淘汰的重要工具，環境部正研擬的「資源循環促進法」預計明年公布草案，應同步推動「全面禁用一次性塑膠、轉用重複使用」入法，並結合公私部門的推廣工作，讓重複使用（如循環杯）成為有效解決塑膠汙染的替代方案。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩表示：根據經驗，在傳統市場針對塑膠袋減用設計短期活動、有給予獎勵時，民眾會願意配合少拿塑膠袋，攤商也願意支持。但活動結束後，塑膠袋的使用狀況就回復以往。由此可知，民眾只是習慣使用免費的塑膠袋，若有誘因促使不用免費塑膠袋，民眾使用自備購物袋是沒問題。