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國輻中心光源啟用30周年 陳建仁、李遠哲同台歡慶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國家同步輻射研究中心今天舉辦「光源啟用30周年」慶祝活動。行政院陳建仁、國科會副主委林敏聰及中研院前院長李遠哲等多位學者均出席參加。陳建仁表示，台灣光源與台灣光子源不僅是推動先進材料發展的關鍵光源、癌症檢測與生醫製藥的神兵利器，也是邁向淨零碳排的關鍵鎖鑰之一，在台灣各類科技研發領域中，都有國輻中心的貢獻。

陳建仁指出，目前平均每年有來自20個不同國家、2000多位研究人員、共1.2萬人次，前往國輻中心使用優異加速器光源進行研究，隨著台灣光子源實驗站陸續建造完成，使用率持續增長中。

陳建仁也表示，從「台灣光源」到「台灣光子源」，光源啟用30年來國輻中心一步一腳印，建構台灣最大型的科技研發平台，為國內外用戶提供世界一流的實驗設施，期勉國輻中心以特有的科技力量，成為台灣產學研的關鍵助力，並持續累積研發量能，厚植台灣科技發展的基礎。

李遠哲致詞時先回顧往事趣聞，也表示他一路走來見證台灣加速器成就，從無到有，從早期接受世界加速器專家學者的協助，如今憑「台灣科技力」站上頂尖科技國家之列，並提供其他國家技術協助與交流，期望國輻中心持續作為「光源先鋒」，不斷光耀台灣、光耀世界。

林敏聰則說，40年前國輻中心成立，當時正值經濟轉型與竹科創立初期，假如沒有政府長期投資科技發展的遠見與魄力，以及多位重量級學者的傾力促成，台灣絕不可能有今日的加速器技術與研究成果。

國輻中心主任徐嘉鴻，也細數這30年來的點滴，1983年設立行政院同步輻射研究中心指導委員會，1993年台灣光源綻放第一道光，2014年台灣光子源成為全世界最亮光源之一，多年來國輻中心不斷建構高規格的研究設施平台，提供優質光源、實驗設備與技術諮詢，未來將在現有成果上強化產業鏈結，期盼再拚30年。

國家同步輻射研究中心1993年4月14日台灣光源綻放第一道光芒。（電子束圖）。圖／國輻中心提供
國家同步輻射研究中心1993年4月14日台灣光源綻放第一道光芒。（電子束圖）。圖／國輻中心提供
國科會副主委林敏聰回憶，40年前國輻中心成立，當時正值經濟轉型與竹科創立初期。記者黃羿馨／攝影
國科會副主委林敏聰回憶，40年前國輻中心成立，當時正值經濟轉型與竹科創立初期。記者黃羿馨／攝影
台灣光子源不僅是推動先進材料發展的關鍵光源，也是癌症檢測與生醫製藥的神兵利器。圖／國輻中心提供
台灣光子源不僅是推動先進材料發展的關鍵光源，也是癌症檢測與生醫製藥的神兵利器。圖／國輻中心提供

陳建仁 李遠哲 行政院

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