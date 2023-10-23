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「謝謝大家收看」王偉忠主演舞台劇 27日衛武營登場

聯合報／ 本報訊
王偉忠以獨特的配音主導短劇走向、開創出「王偉忠式」全新喜劇風格。圖／金星文創提供
王偉忠以獨特的配音主導短劇走向、開創出「王偉忠式」全新喜劇風格。圖／金星文創提供

資深電視節目製作人王偉忠20歲進入電視台打工，一路在影視圈當製作人，做綜藝、戲劇、舞台劇，至今還在中廣主持廣播節目，他獨特嗓音與幽默感在華人圈家喻戶曉，他主演的舞台劇「謝謝大家收看」，台北場迅速完售，觀眾看完直言很過癮也很感動，高雄衛武營本月27至29日演出票券也將完售，歡迎至udn售票網購票，親自感受王偉忠舞台劇魔力。

王偉忠表示，從小喜歡說話，尤其愛聽眷村叔叔嬸嬸五湖四海的口音，跟著學會各省方言，後來在「連環泡」「中國電視史」單元，以獨特的配音主導短劇走向、開創出「王偉忠式」的全新喜劇風格。

王偉忠說，「謝謝大家收看」除描繪他在電視圈經歷，也道出40年人生體會，故事有笑有淚，喜愛「光陰的故事」、「寶島一村」、「明星養老院」的觀眾，千萬不要錯過這齣好戲。

郭子乾在「謝謝大家收看」當中與王偉忠有精彩對手戲，他說，演這齣戲才知道「原來偉忠哥有另外一面」，畢竟大家熟悉的偉忠哥是大牌製作人，但日常的王偉忠為人夫、人父、人子那面，多數人肯定沒機會看到！

郭子乾笑說，偉忠哥難得親自演出，真的是「看完一場少一場！」

舞台劇「謝謝大家收看」是王偉忠最後一齣親自演出舞台劇，10月27至29日高雄衛武營演出，購票請洽udn售票網或便利商店。

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