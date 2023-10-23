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醫護抗議地獄職場 怒吼「沒有明天」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
醫療工會聯合會昨發起大遊行，搭配萬聖節裝扮，諷刺醫療現場累到變成鬼。記者林伯東／攝影
醫療工會聯合會昨發起大遊行，搭配萬聖節裝扮，諷刺醫療現場累到變成鬼。記者林伯東／攝影

台灣醫療工會聯合會昨天發起「醫療勞權大遊行」，逾廿醫事相關工會、五百多人走上街頭，搭配血淋淋的萬聖節裝扮，諷刺醫療現場有如地獄，累到變成鬼，另高舉「人前歌功頌德防疫成果，人後壓榨醫療人員」、「補足人力」等標語，希望政府聽見來自醫療現場的怒吼。

「醫療人員已覺得沒有明天」台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，政府遲遲不補足健保總額缺口，醫護人員過勞又低薪，醫療現場人力流失不斷，長期缺人，已成定局，以致開不出病床，急診塞爆，而延誤手術時機。

昨天遊行現場一度飄雨，但五百多名醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等醫療人員，仍在立院前集結，高喊尊重專業、別讓醫療職場成為地獄。

趙麟宇指出，從一○二年至一○八年，健保每年短缺從一百億到七百億，政府卻不補足缺口，對外聲稱每年提高總額，但醫事人員要求醫院、雇主調高待遇時，答案總是「健保總額就只有這樣，沒辦法提高」。過勞又低薪，這已是常態，當然留不住人。

遊行總召、醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩提出「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」等四大訴求。她說，三班護病比失衡、花花班問題並非一兩日，而衛福部卻在遊行前才致電，希望「交換意見」，取消遊行。

政府擬增夜班補助，但早班工作量有時更繁重，且多為資深護理師，如只幫夜班加薪，恐徒增世代衝突，台灣護理產業工會理事長羅運生認為，護理人員應全面調薪，逐漸拉近南北薪資差距。

對此，衛福部長薛瑞元指出，要解決三班護病比，需先處理夜班人力招募困境，規畫「夜班」給予額外四至五成加給，讓所有夜班護理人員都能加薪，最快明年一月上路。至於遊行其他訴求，如與醫院制度政策、工作環境有關，只要合理，衛福部將督促醫院著手改善。

健保 過勞 衛福部

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