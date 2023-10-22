便宜40%的機票怎麼買？ 教你用美國訂票網站Going

摘要 1.疫後人人瘋出國，然而一張國外機票並不便宜，來回一趟，往往要花個上萬元，因此大家往往希望能用最划算的價格搶到機票。 2.美國有間公司看中了這項商機，他們發現在這個隨時能線上訂票的時代，更有機會讓旅客撿到便宜機票或是「錯誤票價」。 3.根據統計，透過這個網站訂機票，可以比一般票價便宜40%~90%、平均可省下550美元的機票錢。

人人嚮往出國，然而只要一想到花錢的部分就令人心寒，尤其機票就佔了旅費將近二分之一的錢，如果想為荷包省下昂貴的旅費，自然少不了便宜的機票。

日前《Forbes》的報導指出，在這個網際網路發達的年代，旅客隨時能在線上訂機票，這意味著每筆線上交易都是自動化，因此當網站出現bug，或是航空公司、旅行社與操作訂票系統的員工出包，就有機會讓旅客撿到便宜機票。

美國有一家叫做Going的訂票公司，看中了這項商機，他們專門為旅客搜尋這種「錯誤票價」或定價「凸槌」的機票（Mistake Airfares），今天我們就來為大家介紹Going這個網站，以及如何為自己找到最優惠的航班。

美國「出包機票搜尋網站」Going是何來頭？

2013年，熱愛旅行的史考特（Scott Keyes）有固定尋找「優惠機票」的習慣，29歲的他幸運地在網路上找到了一趟從紐約飛往米蘭的「錯誤定價」班機，來回一趟只要130美元，這是他史上買過最划算的機票，興奮的史考特回國後，便向周遭朋友分享他這次物超所值的經驗，搶購「出包機票」的商機由此萌芽。

史考特在2013年成立了Going的前身Scott's Cheap Flights（史考特廉航），從副業開始做起，他不知道一張從紐約飛往米蘭的便宜機票，一個只有五人的小公司，會讓他的事業一路發展成一間擁有七位數銷售額的企業。

從付費電子報逐漸發展成訂票平台

2023年史考特在接受金融科技平台《 Mercury》採訪時表示，這種「出包機票」不停在我們周圍出現又消失，如果沒有在正確的「時限內」搶到，就會錯失這種物超所值的機票。

他認為不會有人希望每天花12到18小時找機票，因此最一開始，史考特透過「訂閱電子報」的方式分享給周遭朋友，他在每週的電子報中列出近期「出包機票」優惠寄給大家，一傳十，十傳百，這個單純「撿便宜機票」的副業卻越來越有起色，2015年，他開始讓會員付費訂閱他的時事通訊電子報。

幾乎一夜之間，他的電子郵件清單從300個躍升至3,000個，在短短三年之間，Scott's Cheap Flights變成了「旅癡」之間口耳相傳的航班優惠網站，在2018至2021年間，公司從最初的5人，擴大成為一家擁有75人的企業。

一直到了今年，「史考特廉航」更名成為現在的Going，據統計，透過這個網站訂機票，可以比一般票價便宜40%～90%、平均可省下550美元的國際機票錢。

該如何用Going找到便宜機票呢？

Going在網站資源中解釋，這種異常便宜的「出包機票」是隨機電腦錯誤造成的，這種錯誤票價不常見，但也不罕見，在2010年代初，這種錯誤票價每月會出現3到4次，買到出包機票通常可以省下40%至90%的錢，因此這種「好康」出現的時間相當短暫，通常只有不到幾個小時可以搶購，持續時間幾乎不會超過一天。

那麼，要怎麼用Going訂到理想中的機票呢？

首先點進Going網站，選擇最靠近你的國際機場，它的運作邏輯不是輸入時間、目的地然後搜尋機票，而是網站會24小時不斷找尋bug機票，然後向用戶發送電子郵件詢問你的購買意願。

你可以免費註冊網站以獲得最新的出包機票資訊，以及14天的免費試用期，或是考慮註冊成為Going Premium會員，說不定今年底你可以透過Going，為家人朋友規劃一場難忘又不傷荷包的異國聖誕節或新春之旅。

資料來源：Forbes、Going、CNBC、Mercury

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