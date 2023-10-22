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影／高雄限定！可愛高雄熊遨翔天際 陪遊客搭渡輪玩港灣

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝

AR科技前進高雄港！搭渡輪看風景，拿出手機還能看到可愛的AR高雄熊遨遊在天空，跟著大家一起搭渡輪探險。由「高雄市輪船公司」與「瑞盛數位科技」攜手合作打造一款「高雄熊AR冒險」APP，希望帶給高雄乘船旅客美好的視覺體驗。

高雄熊搭著熱氣球、搭渡輪、西瓜船、划立槳等可愛畫面，活潑有趣，而且還是高雄限定。高雄輪船公司表示，無論搭乘太陽能船、旗津鼓山航線渡輪、海上巴士、金棧遊港航線，都能使用「高雄熊AR冒險」APP捕捉到高雄熊身影。

遊客在旗津前方海域（含旗津海岸路排隊動線範圍）、愛河灣海域，就能使用APP找到悠遊在海上、天上的高雄熊，陸地範圍則在高流中心與旗津豐收廣場設有彩蛋。

高雄輪船公司表示，此次的體驗可透過「高雄熊AR冒險」APP所提供的拍照和錄影功能，讓暢遊高雄港灣的朋友們，在搭乘渡輪的美好時刻也能拿起手機捕捉住旗鼓渡輪與高雄熊海天共舞的畫面，留住美好時光。

「高雄熊AR冒險」可直接於ios app store或Android Google Play 應用程式搜尋下載，或於高雄市輪船股份有限公司FB及官網查詢。

高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝
高雄市府歡迎遊客到高雄搭輪船，在天空尋找高雄熊。記者吳慧芬／翻攝

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