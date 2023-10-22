快訊

金鐘58／金鐘典禮發生重大烏龍！活著的導演成已故追憶

東北季風減弱迎風面仍有雨 新竹以南日夜溫差大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天東北季風減弱，迎風面的基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨。本報資料照片
今天東北季風減弱，迎風面的基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨。本報資料照片

今天東北季風減弱，中央氣象署說，迎風面的基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨，今天入夜以後在東半部沿海地區可能有較大雨勢發生，大台北山區也有零星雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後山區及南部近山區平地有局部降雨。

溫度方面，今天各地夜晚清晨仍涼，低溫約20到23度，白天北部、東半部氣溫回升，高溫約26到28度，中南部則在30、31度，新竹以南日夜溫差稍大，早出晚歸留意溫度的變化。

東北風仍然偏強，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，前往海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、花東、宜蘭空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署說，明天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星雨勢，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周二至周四環境為偏東風，各地為多雲到晴，只有基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周五、周六台灣附近水氣增加，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

29日至31日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

基隆 東北季風 氣象署

延伸閱讀

今晚北、東地區留意短暫雨 下周各地迎多雲到晴好天氣

東北季風影響雨區曝 賈新興：下周二天氣好轉

東北季風持續影響 明北部地區降溫、整天濕涼

北部東部變天！ 鋒面+東北季風發威 大雨又降溫

相關新聞

血汗醫療惡化 醫護今上街爭權

血汗醫療持續惡化台灣醫療體系，醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員，今將上街爭取醫療勞權，醫界多年的訴求...

步入「人瑞時代」 我遠距醫療發展延宕

台灣不只邁入「超高齡社會」，也步入「人瑞時代」，醫療需求可預期增加，不單是台灣，全球都面臨同樣課題；疫後，各國快速推動遠...

減數位落差、增加可近性 遠距醫療是偏鄉主力

國際積極推動遠距醫療，而國內的遠距醫療目前仍有所局限，高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言表示，台灣目前的遠距醫療，多用於偏...

東南亞客逆勢增 導遊供不應求

疫後國境開放滿一年，觀光逆差持續擴大，不僅接待外國客的導遊及帶團出國的領隊工作兩樣情，不同語別的導遊也有所差異。中華民國...

醫奉獎得主 推廣CPR 成天抱安妮

疫後護理人員離職潮、醫事人員今上街頭爭取勞權，昨是第卅三屆醫療奉獻獎頒獎典禮，首次發生衛福部長薛瑞元到典禮後半段才到場致...

林懷民帶池上孩子跳薪傳

二○二三池上秋收稻穗藝術節昨在台東池上鄉天堂路稻作區開演，雲門舞者先帶來「池上專屬版─天光・霞」，這支舞作是藝術總監鄭宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。