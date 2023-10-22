東北季風減弱迎風面仍有雨 新竹以南日夜溫差大
今天東北季風減弱，中央氣象署說，迎風面的基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨，今天入夜以後在東半部沿海地區可能有較大雨勢發生，大台北山區也有零星雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後山區及南部近山區平地有局部降雨。
溫度方面，今天各地夜晚清晨仍涼，低溫約20到23度，白天北部、東半部氣溫回升，高溫約26到28度，中南部則在30、31度，新竹以南日夜溫差稍大，早出晚歸留意溫度的變化。
東北風仍然偏強，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，前往海邊活動注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、花東、宜蘭空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
氣象署說，明天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星雨勢，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
周二至周四環境為偏東風，各地為多雲到晴，只有基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
周五、周六台灣附近水氣增加，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
29日至31日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
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