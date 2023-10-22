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東南亞客逆勢增 導遊供不應求

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
疫後邊境開放，東南亞團客增加，但泰語、越南語等導遊卻供不應求。圖為菲律賓與越南的團客。記者杜建重／攝影
疫後邊境開放，東南亞團客增加，但泰語、越南語等導遊卻供不應求。圖為菲律賓與越南的團客。記者杜建重／攝影

疫後國境開放滿一年，觀光逆差持續擴大，不僅接待外國客的導遊及帶團出國的領隊工作兩樣情，不同語別的導遊也有所差異。中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，疫後觀光市場乍看下有恢復，但不平均，占最大宗的華語、日語導遊，今年接團數慘澹，相對稀缺的泰語、越南語導遊反而供不應求。

據觀光署統計，今年截至九月，國內領取導遊資格證照共四萬六六八七人，分為十五種語別，以華語三點五萬餘人最多，其次是英語七二八一人、日語四一○二人，泰語則有一七四人、越南語一六八人。

12語言導遊稀缺 製表／周湘芸
12語言導遊稀缺 製表／周湘芸
中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，過去華語導遊多接待陸客、港澳、馬來西亞及國旅團，今年陸客尚未開放，約有八成五的華語導遊無團可接。日本客大幅減少，也導致日語導遊工作量受影響，目前工作量仍比疫情前減少五成以上。至於英語導遊，受惠於歐美旅客下半年恢復強勁及郵輪復甦支撐，加上英語導遊數量銳減，疫後工作量已恢復疫情前的七成五至八成。

他也說，雖有部分語別導遊苦無工作，但疫後東南亞旅客復甦強勁，越南語、泰語導遊供不應求。若明年要因應更大量旅客，應提前增加稀少語系考證名額，甚至拓展更多語系導遊訓練。

創新旅行社董事長李奇嶽也說，雖然領隊相較於導遊復甦較快，但受限大陸市場未開放，華語領隊仍為受災戶。另外，韓語導遊則是無論疫情前後都相當不足；英語導遊則多會兼職領隊，或兼帶東南亞團。

有旅遊業者觀察，目前入境旅遊整體恢復約三成，以大市場趨向來看，越南已恢復，甚至超過疫情前團量。可樂旅遊則發現，疫後穆斯林市場為台灣觀光新藍海，因有餐食安排因素，團客傾向找旅行社安排，來台人數異軍突起，成長仍可預期。

導遊 華語

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