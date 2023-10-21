醫奉33／父也曾獲醫奉獎 陳恒常為燒燙傷病童重建身心

埔里基督教醫院整形外科主任醫師陳恒常57歲時毅然決然離開在醫學中心的職務，1999年起在埔里基督教醫院任職至今，是南投地區僅有的整形外科醫師，行醫期間為無數燒燙傷病童修補傷口，並親赴戰地義診，今獲頒第33屆醫療奉獻獎。可貴的是，陳父陳璧玉也是醫療奉獻獎得主，陳恒常說，自己也許嘴上不常說，但心中把父親視為典範，一生亦隨其腳步服務病患。

受基督信仰影響，陳恒常學生時代開始就參與義診，想要為病人多做點什麼，今年更隨馬偕醫療團隊遠赴烏克蘭戰區義診。他在病人身上看到自己的責任，藉由手術修復病患傷口、重建外觀的同時，也彌補患者心中缺憾。

陳父陳璧玉今年已95歲，是第8屆醫療奉獻獎得主，也是發現全台首例本土霍亂的醫師。陳恒常表示，自己是由父親親自接生，出生當下父親就已決定，第一位孩子要當內科、第二要當外科。得到醫療奉獻獎後，父親更希望兒女都能比照自身經驗，「以醫療傳道」，幫助有需要的人，從醫數十年終於獲得醫療奉獻獎，除了是對自己的肯定，也是完成父親心願的象徵。

陳恒常也說，兒時以外科診所為家，因為睡的是大通鋪，父親晚上被叫起來幾次，自己都很清楚，沒有一部電影能夠完整看完；父親也是嘉義朴子地區開刀經驗最豐富的醫師，在地病人即使能夠轉介至大醫院，也寧願選擇由父親執刀，可見對其醫術肯認。在父親身教之下成長，雖未必把感謝掛在嘴邊，他心中卻以父親為典範，循父親道路為病患貢獻一己之力。

「時常收到病人喜帖，是行醫最大的安慰。」陳恒常表示，照護的病患不少事燒燙傷孩童，多半在寒暑假發生意外，被送進醫院，自己的使命就是「至少讓他們擁有一半的暑假，新的學期重新開始。」不少孩童長大後定期回診追蹤，把他視為生命中的老友，分享人生大小事，自己非常欣慰。

如今，陳恒常也接觸許多長期臥床導致褥瘡的年長病人，同樣秉持醫者仁心，除了協助病人改善外觀，更重要的是讓其心靈重生、重拾對生命的自信，「相信上帝與我們同工，能讓病人得到身心靈完整醫治。」

※第33屆醫奉獎／南投唯一整形外科醫師陳恒常 走在重建整形的路上 復原外貌更撫平受傷的心

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