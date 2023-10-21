別再起爭議！交通粉絲團揭秘博愛座歷史...是給這些人坐

知名作家李昂發生「博愛座」讓座事件，近日看似平息，但「博愛座」爭議始終不斷，立法院也打算修法，臉書粉絲團「交通大小事」版主張允瀚回顧設置歷史表示，博愛座最重要的是在於「互助體貼」的精神，可以說每個位子都是博愛座，多一分體貼、少一分責罵。

台灣的博愛座到底是什麼時間設置的呢？張允瀚說，網路上的消息很多，從1940、50年代，到80年代的說法都有，以聯合報實際刊出的資料為主，台北公車的博愛座於1976年4月2日起普設，台北市公車處、欣欣、大南、大有、光華、指南、台北、三重及中興等公司參與，每輛車均設兩個博愛座。

張允瀚說，博愛座的「讓座爭議」一直以來成為最大的議題，原始的美意僅僅只是「優先禮讓」老弱婦孺，並非強迫禮讓、或是只能給老弱婦孺使用的座位，重要的是在於「互助體貼」，要不要讓座仍是在於對方的權利；近年來，博愛座的網路公審事件愈來愈多，甚至感冒不舒服、生理期到來，也被視同霸占博愛座，鬧出許多乘客糾紛。

張允瀚說，台灣法規針對博愛座持續修法，未提供對號座大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，比率不低於總座位數15%；此外，博愛座更添加了顏色標示，台北捷運的博愛座以深藍色辨識。

他說，衛福部認為應擴大優先使用對象，未來將博愛座改為「有其他實際需要者優先（包含身體不適、女孩生理期等）」，草案已送立法院審查。再提醒大家，博愛座並不是只能給老弱婦孺使用，而是「優先禮讓」。