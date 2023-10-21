醫奉33／七股行醫37年與高齡同行 謝宏榮：沒想過退休

第33屆醫療奉獻獎今天舉行頒獎典禮，家醫科醫師謝宏榮獲個人醫療奉獻獎。身為陽明醫學院第一屆畢業生，自金門服務後與偏鄉結下不解之緣，抽籤分發至台南七股，一待就是37年，提升當地醫療水準，與民眾站在一起。

謝宏榮曾表示，「病人在我就在」，希望能效仿史懷哲精神，盡心盡力為患者治療。對於為何願意多年堅守七股而非市區努力，他表示，自己同學的貢獻及成就非常傑出，但自己選擇自己的路。

謝宏榮說，陽明醫學院最初創立，旨在服務偏鄉、山地或離島地區，自己過往在金門有服務經驗，後來抽籤至七股行醫，過程中發掘很有意義，便在當地一直待到現在。他表示，自己從衛生時代至今看過的患者已經「有6代」，無論是從癌症、子宮頸抹片篩檢，還是心肌梗塞與中風須叫救護車，急性和慢性病都可以服務。

頒獎時，謝宏榮對自己的「牽手」表示感謝，在這30多年來幫忙照顧家庭及診所。他說，太太和女兒有畫畫等專長，自己關注台灣高齡化及失智症問題，盼能從「非藥物治療」方面，以繪畫的方式來協助失智症患者，讓患者的病況有改善的機會。

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