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針灸結合雷射效果倍增 中西醫結合治療六大病症療效佳

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
針灸結合雷射效果佳。圖／黃千甄提供
針灸結合雷射效果佳。圖／黃千甄提供

針灸治療流傳數千年，方法與工具與時俱進。衍生電針、火針、浮針、小針刀等針具及針刺輔助治療，目前最新療法結合「雷射」，能有效緩解疼痛失眠等六大症狀。台南市立安南醫院引進「低能量雷射治療儀」，中醫部也與神經內科合作，進行雷射針灸治療糖尿病周邊神經病變臨床研究。

中醫部部主任黃千甄表示，針灸原理為針刺工具刺激經絡氣血，達到陰陽調和、補虛瀉實效果。第一位發表雷射針灸論文醫師為Friedrich Plog，不過直到1980年代相關臨床與基礎研究才紛紛出現。

黃千甄說，雷射針灸能量設定單位面積焦耳數，劑量在「0.1至10焦耳／每平方公分」能誘發光化學反應。對下列症狀都有正面效果：

1、對激痛點刺激，可緩解肌筋膜疼痛患者疼痛強度。

2、降低肌肉骨骼疾患疼痛、促進功能恢復。

3、刺激內關穴減緩小兒術後噁心、嘔吐。

4、在風池、陽白、合谷、列缺穴等每周治療3次，可降低慢性緊張性頭痛疼痛強度、疼痛持續時間和次數。

5、近兩年臨床試驗：1周兩次雷射針灸，維持五周有助於降低慢性失眠、焦慮、減少睡著驚醒次數，進而提高睡眠品質。

6、適用害怕疼痛兒童，選擇相對穴位施以一周兩次、持續六周治療，具改善過敏性鼻炎等過敏性症狀及降低發炎療效。

黃千甄指出，雷射對於顏面神經麻痺、小兒腦麻、腕隧道症候群等神經學症狀，都有臨床試驗與報導療效。多數患者接受雷射針灸治療後無不適反應，僅有輕觸感覺，極少數出現刺痛、疲累、疼痛加劇等副作用，但反應都很輕微，且在24小時內緩解。

然而以雷射作為治療媒介，仍須注意勿直射眼睛避免損傷，治療期間患者不宜直視、探頭，必要時配戴護目鏡。另因雷射不宜照射腹內胎兒，不建議孕婦接受這項治療。心臟病或癌症患者則留意避開心臟、癌細胞區域。

針灸結合雷射效果佳。圖／黃千甄提供
針灸結合雷射效果佳。圖／黃千甄提供

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