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影／金門坑道音樂節登場 1200人爭相聆賞直呼超感動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2023年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦，渾然天成的音樂饗宴，讓觀眾聽的如癡如醉。記者蔡家蓁／攝影
2023年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦，渾然天成的音樂饗宴，讓觀眾聽的如癡如醉。記者蔡家蓁／攝影

2023年金門坑道音樂節今明兩天在翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷跨海欣賞這深具戰地特色的音樂會，兩天共演出6場次，每場次200人，約有1200名聽眾到場欣賞，上午演出後，不少民眾聽完都直呼很震撼、超感動，未來有機會一定再來。

金門最具代表性的音樂活動「坑道音樂節」，今年邀請中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁、新生代男高音林義偉、長榮交響樂團單簧管首席莊蕙竹一同演出。

在翟山坑道這座天然的音樂廳，今天的演出名為「琴逢笛手」以首次登場 的打擊樂及中國笛揭開序幕。木琴清脆的樂音、中國明亮輕快 的旋律，搭配弦樂四重奏，交織出獨特的樂章。木琴魔幻的音 調猶如掉落在坑道水面上的琉璃珠，清新又極具穿透力，而以 梆笛所吹奏的《蔭中鳥》，更是將鳥鳴聲詮釋得唯妙唯肖，讓觀 眾彷彿置身於生意盎然的大自然之中。

明天將以單簧管重新詮釋兩首《豎笛五重奏》，男高音則以 清亮高雅的嗓音演唱《今夜星光燦爛》、《公主徹夜未眠》等著 名的歌劇，使遼闊的人聲迴盪在坑道內，展現了翟山坑道強大的音箱效果。

國家公園署長陳茂春也到場聆聽，他表示，自民國98年以來，音樂節不畏疫情、天候等各種考驗，至今已連辦15年，吸引超過2萬多名觀眾共襄盛舉，除以軟性的活動推廣和平理念，也象徵金管處對戰役史蹟活化再利用的決心。

聽眾李小姐表示，這場演出非常棒，渾然天成的音箱，讓演奏會相當有魅力，很值得再來。首次來欣賞的高雄陳先生也說，這次好不容易搶到票，欣賞演出真的很開心，建議主辦單位多辦幾場，讓更多人一起聆賞。

首任國家公園署長陳茂春也場聆聽，陳茂春表示，音樂節至今已連續辦理 15 年，象徵金管處自成立以來，對於戰役史蹟活化再利用的決心。記者蔡家蓁／攝影
首任國家公園署長陳茂春也場聆聽，陳茂春表示，音樂節至今已連續辦理 15 年，象徵金管處自成立以來，對於戰役史蹟活化再利用的決心。記者蔡家蓁／攝影
2023年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦，一群來參加老兵召集令的軍友也開心的參與。記者蔡家蓁／攝影
2023年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦，一群來參加老兵召集令的軍友也開心的參與。記者蔡家蓁／攝影
2023年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影
2023年金門坑道音樂節於於今明兩天假翟山坑道舉辦， 吸引許多樂迷特地跨海來欣賞這深具戰地特色的音樂會。記者蔡家蓁／攝影
金大外籍生也到場欣賞金門坑道音樂節，並與藝術總監大提琴家張正傑（右三）合影。記者蔡家蓁／攝影
金大外籍生也到場欣賞金門坑道音樂節，並與藝術總監大提琴家張正傑（右三）合影。記者蔡家蓁／攝影

交響樂團 金門 朱宗慶 林義偉 音樂會

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