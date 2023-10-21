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越南非洲豬瘟疫情嚴峻 境外輸入肉類最高可罰300萬元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
自非洲豬瘟疫區入境違規攜帶豬肉製品，初犯即罰款20萬元，再犯重罰100萬元。快遞違規輸入疫區豬肉製品，最高可處7年有期徒刑得併科300萬元罰金。圖／取自「動植物防疫檢疫署」臉書粉專
自非洲豬瘟疫區入境違規攜帶豬肉製品，初犯即罰款20萬元，再犯重罰100萬元。快遞違規輸入疫區豬肉製品，最高可處7年有期徒刑得併科300萬元罰金。圖／取自「動植物防疫檢疫署」臉書粉專

國際非洲豬瘟疫情嚴重，動植物防疫檢疫署表示，近期亞洲多國皆出現非洲豬瘟案例，越南安城縣近日更已撲殺超過500頭豬，提醒民眾持續警覺，不網購、攜帶境外肉類產品回國。

防檢署表示，自非洲豬瘟疫區入境違規攜帶豬肉製品，初犯即罰款20萬元，再犯重罰100萬元。快遞違規輸入疫區豬肉製品，最高可處7年有期徒刑得併科300萬元罰金。

防檢署說，我國持續在邊境查獲的違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，近期亞洲已有越南、泰國、菲律賓、印度等國出現非洲豬瘟案例；世界上其他地區亦持續有非洲豬瘟疫情傳出，再再顯示非洲豬瘟國際疫情依然險峻且持續擴散，農業部防檢署呼籲全民共同防疫，不攜帶、不網購境外違規豬肉產品。

防檢署提醒，入境旅客違規攜帶或以郵包輸入豬肉製品者，第一次處以20萬元罰鍰，第二次就開罰100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。也籲請民眾不要以快遞及郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等豬肉製品回國，更不要上網購買境外豬肉等動物檢疫物。

非洲豬瘟 豬肉 疫情 越南

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