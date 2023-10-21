中高齡就業-留才篇／友善職場 資深員工更安心

台灣每年約有十八萬人因照顧而影響工作，超過十三萬人因照顧而離職。全職照顧者中，超過三分之一是因為照顧辭掉原有工作。

大缺工時代，留才和攬才一樣重要，在超高齡社會中，如何留住生命階段到了要思考父母照顧議題的中高齡員工，讓他們也能安心工作，是想要留住人才的企業不得不思考的方向。

2030年，55歲以上勞動者將逼近1/4 資料來源／實際值為行政院主計總處「人力資源調查」；推估值為國家發展委員會

我國55歲以上勞參率遠低於世界各國 資料來源／行政院主計總處「人力資源調查」、各國官方網站

數位版看這裡 星雲計畫 服務照顧者

長照預算今年六百億元，明年更是超過八百億，長照看似布建綿密、資源豐沛，但仍有許多家庭不知如何使用，或是用了覺得不好用。「星雲計畫」便是在此現況下，為有資訊落差的照顧者提供服務、嫁接現有資源，並且找到創新的商業模式。數位版裡有負責人分享「星雲計畫」如何在一年內找到現場需求，並發展商業模式的故事。

對於即將到來的超高齡社會，家庭照顧承擔成為中高齡離職的主要原因。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

今年迎來的史上最大缺工潮，有感影響到大家的生活。因為找不到人，全年無休的小吃店周末不營業、下午茶店裡還有一半座位卻必須候位、觀光飯店明明有空房卻無法全部開放、許多餐廳改為中午不營業、家裡有裝修需求卻好幾個月找不到工班。

不只民生消費產業，各行各業因缺工而苦。醫院缺護理師、住宿型長照機構缺照服員、地區衛生所缺醫師，即便是多數產業都欣羨、人才匯集的科技業，也感受到缺工壓力。

奕力科技永續長陳瑞文表示，雖然奕力科技是半導體領域的ＩＣ設計產業，薪資福利具競爭力，但也面臨中國大陸、日韓，甚至全世界的搶人才競爭，內部一直努力留住人才。

少子化讓年輕勞動力減少，嬰兒潮世代的退休或離職，更造成勞動力緊縮。國發會推估，二○三○年時，主要勞動力將是四十五歲到五十四歲族群，同年的五十五歲以上勞動者將逼近整體勞動人力的四分之一。

面對缺工，勞動人力年齡的移動，企業攬才與留才都比過去更思考中高齡求職者的需求。

進用中高齡是企業不可迴避的現實，王品集團截至今年九月，中高齡任用達四○九人，是去年同期兩倍。全家便利商店截至今年五月底，直營店在職正職員工，中高齡及高齡就業者占近十五％，期望年底提升至廿％。

除了積極向中高齡族群攬才，企業也意識到，顧好基本盤，留住為公司服務多年的中高齡員工，是緩解缺工危機的第一步，有企業為中高齡而進行環境改造、職務再設計，例如「全家」，導入新型機台，增加觸控面板，並放大字體，易於中高齡者閱讀；添置像是「補貨籃車」這類工具，減少補貨往返及搬運次數；或是減壓地墊，減輕久站櫃檯時的腿部不適。

更有企業意識到，中高齡的生命階段很容易因為需要照顧家人而中斷職涯，積極處理這塊需求。

根據勞動部數據，台灣每年約有十八萬人因照顧而影響工作，超過十三萬人因照顧而離職。在衛福部一○六年的老人調查報告中，主要照顧者有三分之一因為照顧家人辭掉工作。

弘道基金會執行長李若綺表示，政府近年做了許多讓中高齡返回職場的努力，也的確看到成效，但她認為，台灣退休年齡相對於世界各國更早，這點很可惜。她指出，中高齡重返職場，除了需要家人支持，政府也要投入更多資源，企業更要思考創造友善、全齡職場，讓每個年齡層在職場都能適才適所。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧也呼籲，對「在職照顧者」而言，雇主的理解非常重要。在過去，離職照顧可以歸因為「個人選擇」，但是在缺工時代，打開「友善家庭」職場想像，讓「顧老」和「顧小」一樣重要，是迎向超高齡時代的必備。