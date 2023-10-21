愛肝達人站／健保只負責你的生老病死，不負責你快樂？

泌尿科門診，病人不舉。

病人：「可開藥讓我老婆滿意，我也快樂嗎？」

醫師：「可以，但要自費喔！」

病人：「健保包山包海，管那麼多人生老病死，花那麼多錢，難道一點讓人快樂的小錢卻不給付嗎？」

台灣健保舉世聞名，窮人不會因為沒錢生了重病沒法醫治，但有錢人傷風感冒也不用自費，尤其現在醫療科技進步，有些抗癌藥物或基因療法藥物動輒上百萬元甚至上千萬元，健保都有給付，但也因如此，醫療支出愈來愈多，但保費無法增加，壓縮的是醫療院所給付及醫護人員的薪水。

事實上，目前健保制度之下，醫院最多的利潤來自業外收入，例如停車場或地下美食街，幾家正派經營的醫學中心皆是如此。

又如有人說：心臟按摩健保給付不如腳底按摩的錢，一瓶點滴的給付不如手搖飲的錢！這是不爭的事實。

長此以往，目前有使命感的良醫可能會愈來愈少，要不然就發展自費項目，真正救人一命、辛苦的科別就愈來愈少人去了，長久以往絕非病人之福。

這個問題大家都知道，當局者也知道，只是選舉考量、政治考量，長期以來就你知我知，但沒有人願意正視這個問題的嚴重性，除非有像李明亮前署長那麼有擔當的人再出現—調了健保費後就辭職的人再出世！

當然在醫療制度之下，「孤臣無力可回天！」凡我國人又如何能保持健康又快樂？

要健康，除了生病時靠健保體制醫治你的疾病之外，平常吸收正確的醫療知識，做好防衛系統，以免重病來時，雖然健保有給付，但可能為時已晚。這當中如何早期發現癌症的觀念是很重要的，例如早期發現就幾乎可痊癒的大腸癌，因為疏於檢查而往生的知名人物如豬哥亮及朱高正，都是極可惜的，令人扼腕的。

名武俠小說作者金庸是肝癌去世的，肝癌只要透過定期做腹超及抽血檢查是可以早期發現，及早治療的。

至於讓老婆滿意、自己也快樂的壯陽藥，一顆也不過區區上百元而已，自己花錢買，讓自己及家人快樂，就不用要求健保給付了。

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