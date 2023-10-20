App Store掀「台味潮」 客語歌手黃宇寒創作不受限 靈感全靠iPhone紀錄
台味正夯！蘋果App Store的Today Story近期推出有關「台味潮」的主題推薦，其中介紹了客家音樂創作歌手黃宇寒，運用新的曲風、新的唱腔，並在新時代創作出新的音樂，讓客語變得「流行」了起來。
年紀輕輕的黃宇寒，在短短4年內即發行了3張專輯，其中2張專輯更入圍第31、33屆金曲獎「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」及「年度專輯獎」。身為桃園龍潭客家人與印尼華僑二代，從小就是在中文、客語、印尼文環境下長大，「多元」就像已經內建在她的基因裡一樣。大學開始認真創作、參加歌唱比賽，在一次比賽中因為被評審批評「我聽不懂內容在唱什麼」而激發了她的母語創作之路。
黃宇寒說，「許多人即使聽不懂韓文、日文，也非常愛聽韓文歌、日文歌，那為什麼不能聽客語歌呢？」雖然主要是以母語進行創作，但黃宇寒平常聽的歌曲類型很廣，也不會限制哪個語言，她認為「音樂不應該被語言框架住」。除了中文、客語、印尼文，黃宇寒同時也在學習閩南語、阿美族語、以及跟印尼文有點類似的卑南族語，甚至混合韓文的創作也正在進行中，她也希望大家不要因為聽不懂內容就拒絕接觸，「感動」是可以跨越語言藩籬的。
以往提到客語歌，很多人會直覺說出《客家本色》，但如果你打開黃宇寒的專輯、閉上眼睛聆聽，就會發現原來客語歌也能這麼「流行」。生活、創作都在多元環境下成長茁壯的黃宇寒，心中的「台味」定義也很開放，「在台灣土生土長、吸收各種養分，使用本土語言的創作，就是台味！」
想要聽聽黃宇寒的歌聲，除了透過Apple Music等音樂串流平台之外，在「StreetVoice街聲」也能找到她的身影。黃宇寒說，一開始是同學推薦可以使用這個平台分享自己的作品demo，試試聽眾的反應，後來她也會在平台上看看別的創作者都在做些什麼、從排行榜了解聽眾的喜好，也讓自己更有動力創作。
黃宇寒也不藏私分享了他平常的創作工具，就是大家最熟悉的iPhone和MacBook Air，一開始是使用免費的GarageBand練習創作、編曲，現在則是習慣透過Logic Pro進行更進階的創作編輯，創作出一首首美好的客語流行音樂。黃宇寒分享，平常隨時會用手機的備忘錄將各種靈感記錄下來，或用語音備忘錄將腦中迸出的旋律、哼唱出的曲調隨時錄下來。平常看電影、追劇、看綜藝節目時，也會隨時將印象深刻的片段內容筆記下來，當靈感卡關的時候，黃宇寒就會翻開備忘錄找靈感。
而除了樂壇裡的「新台風」，App Store的「台味潮」主題也推薦了本土最大的線上漫畫平台之一《CCC追漫台》，以及橫向捲軸動作冒險遊戲《廖添丁-稀代兇賊の最期》。其中《鎮邪甲冑—劍獅》、《閻鐵花》兩位作者不約而同地揉合京劇、科幻與超級英雄元素，並以台北市為背景，可以在作品中看見台北101、現代台北街道、捷運站等熟悉場景，透過過去生活的經驗，創作屬於台灣人自己的英雄漫畫。而在《廖添丁-稀代兇賊の最期》眾多台味元素中，則是以「台文」文本最叫人驚喜，從故事對白、武學招式到場景中的大小細節，全都以台文精心呈現，重點是很「好玩」，創作者PP表示，滿足當代玩家喜好、在市場獲得好評，就是屬於今時今日的「潮」。
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