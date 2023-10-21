掌握經典「鹹、香、肥」特色 盤點網友熱議的10大「客家料理」

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「客家料理」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的客家料理排行。

講到客家料理你會想到什麼呢？相信客家小炒、薑絲大腸、梅干扣肉等都是許多人熟知的經典客家料理，也是許多台灣人餐桌上的家常菜。本次我們就針對「客家料理」進行觀測，一起來看看你還吃過哪些經典的客家料理吧！

「客家小炒」完美詮釋客家本色 網推「客家麻糬」為兒時經典味道 ▲ 網友熱議 TOP10 客家料理 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「客家料理」相關話題的討論，發現「客家小炒」為最受網友熱議的客家料理。傳統客家口味有「鹹、香、肥」三大特色，料理則講求飽足感與營養價值，大器實在的用料、令人胃口大開的香氣，即是客家料理的本色。

而傳統的客家小炒是以五花肉、豆乾、魷魚、芫荽、芹菜、蔥、醬油等，翻炒成重口味的家常菜，外觀油亮、口味鹹香，不僅將香味與嚼勁搭配得恰到好處，更是開胃下飯，可說是最能完美詮釋何謂「客家口味」的料理。就有網友在討論區發文，問道「最強的客家料理是什麼？」，引發廣大網友討論，其中有不少人直呼「客家小炒超好吃」，認為最經典的非客家小炒莫屬。

而聲量排行第二位的則是「客家麻糬」，客家人則稱之為「粢粑」，是極具代表性的客家米食點心。白白胖胖的麻糬沾上糖粉或花生粉後不只外型可愛，甜而不膩、軟Q的口感更是受到許多人喜愛，在許多客家喜宴都看得到它的蹤影。與一般包餡的台式麻糬不同，客家麻糬是切成小塊後沾料來吃的，也更講究口感，吃起來又Q又香。

就有網友分享自己喜愛的客家料理店中販賣的客家麻糬，說道「超好吃！軟糯的口感撒上糖粉及花生粉，就是道經典客家小點」，吸引網友留言道「客家人必吃客家麻糬」、「看到麻糬就被吸引」，或提及「真的是客家人吃的，從小吃到大」，相信客家麻糬對許多客家人而言，是令人回味無窮的滋味。

另外，「擂茶」也是受到不少網友討論的客家料理。擂茶又名「三生湯」或「鹹茶」，把花生、芝麻、茶葉及其他食材磨碎後沖入熱水飲用，是一種介於茶飲和粥之間的餬類食物，除了有飽足感外，營養價值也高，香味濃郁、口感獨特的特色，也讓其近期在台灣手搖飲界中流行了起來，若沒喝過但有興趣的話，不妨在看到時嘗試看看吧！

你也是客家料理的愛好者嗎？或者你想品嚐客家料理卻不知該從哪道開始呢？不妨參考以上的客家料理排行，透過多樣的料理豐富每天的餐桌吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「客家料理」相關討論則數。觀測期間：2023/06/27~2023/09/27，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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