要變天了！中午過後轉雨降溫 明天最有感、下探19度低溫

今天天氣會有明顯轉變。中央氣象署預報員劉宇其說，將有一道鋒面通過台灣上空，預計中午過後北部、東半部降雨，氣溫也會下降，沿海風力也會明顯轉強。

他說，三巴颱風未來對台灣不會有影響。會對台灣有影響是台灣北方有一道鋒面，已經來到北部海面，預計中午過後就會通過台灣上空，北部、東半部會轉雨轉涼，沿海風力也會逐漸增強。

目前本島還沒有明顯降雨情形，但劉宇其表示，中午過後，台中以北、東半部地區會陸續有下雨狀況出現；預計基隆北海岸、宜蘭、大台北山區甚至會有局部性大雨出現。中南部天氣目前大致穩定，中午過後南部地區、中部山區可能會有午後雷陣雨出現。

劉宇其表示，今晚水氣仍相當多，整個北部、東半部地區降雨還是明顯。基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍然是局部性大雨發生。

他說，到了今晚鋒面已經到了台灣東方，緊接而來影響到台灣是大陸上空的高壓，會帶來比較偏強的東北季風，氣溫有明顯下降趨勢，迎風面降雨也是比較明顯。大陸高壓到周六仍持續影響台灣，東北風還是很強，要到周日大陸高壓才有逐步出海的情形。東北季風到減弱狀態要下周一才會改吹東風，屆時水氣才會減少。預料下周二之後各地天氣轉為穩定。

溫度部分，未來一周北台灣溫度較涼。他表示，北部、宜蘭今天高溫26、27度左右，下午鋒面通過之後，溫度會明顯下降，入夜之後可能掉到22、23度。明天整天北台灣高溫可能21度到23度之間，整天都是明顯偏涼狀態。其他地方溫度也會有略為下降情形，明天中部、北部、東半部低溫有機會下探到21、22度左右；南部大約23、24度。

劉宇其說，溫度周日開始會逐步回升，回暖要等到下周一之後了。這段時間特別提醒，今天天氣明顯轉變，北部、東部轉雨轉涼，沿海風力大。周末北部、東部易雨天涼，下周一水氣減少。

劉宇其表示，比較涼的天氣大約在周六，周日白天開始稍微回溫，後續水氣減少，有逐步回溫情形。不排除北部沿海空曠地區會出現20度、19度的低溫。 未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供