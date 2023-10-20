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文旦慘況 菜農：銷陸受阻 產地市場互打

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
花蓮縣瑞穗鄉農田近日被人發現傾倒大量文旦柚。圖／民眾提供
花蓮縣瑞穗鄉農田近日被人發現傾倒大量文旦柚。圖／民眾提供

今年文旦銷售期雖長，但受到颱風影響，後勢不太好，菜農林佳新認為，收購做加工的成本太高，加上外銷大陸受阻，所以造成棄置，連西部產區的倉庫裡，也都還有庫存文旦。對此，農業部農糧署副署長姚志旺表示，部分業者的倉儲確實仍有文旦柚，銷售期間拉長，文旦慢慢賣、慢慢銷售；也有啟動收購加工。

林佳新認為，就他所知，麻豆文旦趕在颱風前搶收，所以提早各產地上市，產地價直接砍到每台斤廿元以下，早上市的麻豆產區都是這樣價格了，晚上市的花蓮等東部產區，根本無法生存，這是國內市場互打的結果。儘管農業部收大果去加工，但文旦柚加工成本太高，所以業者意願很低，西部的倉儲裡，庫存的也非大果，就是消費低迷，只好過陣子準備銷毀的果品。

某加工業者說，文旦取皮做精油，作為一個清潔劑原料、甚至是化妝品原料，都有非常嚴謹的管理辦法，沒有標準化的觀念，就進不來大工廠，去化的量能就不多，只能進入那種小作坊遊走販售，這樣的加工難以成為一個產業。

「水果政治學」作者焦鈞表示，真的心一狠，就該計畫性生產，個別產品要做總量管制，汰弱留強，如過去的柳丁廢園計畫，不從源頭控管，永遠頭痛醫頭、腳痛醫腳。

文旦 農業部

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