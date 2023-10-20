舞台劇「謝謝大家收看」 購票倒數

王偉忠監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」10月27日將到高雄衛武營巡演4場，近期每天都接到觀眾來電詢問文化幣與青年席的購票方法，王偉忠笑說，原本設想是有經歷人生的熟齡觀眾會很感動，沒想到連年輕觀眾圈也傳出好口碑，指其中的歌唱段落很棒！

王偉忠說，「謝謝大家收看」提到台灣電視圈文化，有綜藝、有戲劇，保證精彩。

劇中有郭子乾模仿4名總統候選人的橋段，幽默風趣引得全場哄堂大笑，但笑鬧底下也感人至深，他就數度淚灑舞台。

也在劇中軋一腳飾演「忠偉哥」的王偉忠說，劇場老將郭子乾特別入戲，看到忠偉哥送走父親的段落流淚。

于子育扮演忠偉身邊的女性，從媽媽、太太到女兒，場場淚腺失守，讓觀眾感動不已。

王偉忠說，到了這個年紀，能夠回頭看看自己的人生，感謝經歷，讓他又點燃起心中的內燃機，且根據心理學理論，人到60、70歲若能回溯並感恩人生，會帶出重要的「統整」效果。

王偉忠建議觀眾，不妨主動邀孩子來看戲，看完戲後，可跟孩子、晚輩聊聊人生，尤其男性更要主動開口表達內心在乎的事，全家一起統整。

「謝謝大家收看」10月27至29日將巡迴至高雄衛武營演出，票券倒數計時搶購中，購票請洽udn售票網或便利商店。