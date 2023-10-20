健康你我他／多重共病就醫困難 醫師同理心神救援

多年前曾有就醫不愉快的經驗，教授顧著指導實習醫師，說明類風溼關節炎不會痊癒，指明變形的關節處，讓躺在診療床上的我倒吸一口氣，感覺愈來愈冷，許久不敢再踏入醫院，當下我彷彿被推入深淵般無力，充斥滿滿的沮喪。

大疫三年間，停止泡湯復健等活動，關節腫痛僵硬，鼓起勇氣再度求醫。萬芳醫院風溼免疫科陳瓏方醫師嚴肅警告我，需與疾病和平共存，要勇敢面對控制疾病，才能保有生活品質，晚年活得有尊嚴及有良好的行動力，是銀髮族的重點。

因為多重共病，上下午各有門診，上午診進入診間已1點多，下午診是加掛的號，時間勢必很晚。偏偏才拔牙有傷口需側邊進食，牙醫囑咐要馬上潔牙，糖尿病患者傷口癒合困難，需防菌血症上身。本想外出不便就不進食，思及衛教師指導高血糖有昏倒危險，低血糖亦然。眼下已誤了午餐，深恐再誤了晚餐，此刻缺牙處不聽話的陣陣抽痛，亂我心神。

我說明困難，請醫師幫我轉知下午診醫師，先讓我看診，她回應不知午後診狀況，不宜作此處置。我深知不該唐突卻徬徨失措，醫師盯著螢幕，緩緩說道，那我先比照開藥，下次再請專科醫師調藥，你就可回去了。我發現，以病人為中心，整合醫療的極致是有同理心的醫師，萬芳醫院陳瓏方醫師，謝謝您的神救援。