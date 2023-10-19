中秋節後文旦買氣弱 農業界：更應源頭管理汰弱扶強

今年文旦銷售期雖長，但受到颱風影響，後勢不太好，菜農林佳新認為，收購做加工的成本太高，加上外銷受阻，所以會造成棄置，連西部產區的倉庫裡，也都還有庫存文旦；產業人士也說，針對這種經常性會出問題的品項，更應該要汰弱扶牆、計畫性生產，若不從源頭控管，永遠都是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，部分業者的倉儲也仍有文旦柚，銷售期間拉長，文旦慢慢賣、慢慢銷售；也有啟動收購加工。

林佳新認為，文旦柚加工的成本太高，所以，業者也不願意拿去加工，他說，颱風下雨，東部西部皆然，就他所知，麻豆文旦在颱風前搶收，所以提早各產地上市，「產地價直接砍到每台斤20塊以下」；早上市的麻豆產區都這樣的價格，晚上是的花蓮等東部產區，根本無法生存，這是國內市場互打的結果。

他說，農業部收大果去加工，但文旦柚中秋過後買氣低，業者配合收購加工不合成本，所以意願很低，西部的倉儲裡，庫存的也並非大果，就是消費低迷，只好過陣子準備銷毀的果品。

某加工業者說，文旦取皮做精油，作為一個清潔劑原料、甚至是化妝品原料，也有其非常嚴謹的管理辦法，這些產品有沒有規格書，可不可以標準化的生產，能確保每一次的生產品質都很穩定，是否做過安全性的檢驗；尤其是化妝品原料，要符合化妝品原料的規範，要進入有ISO系統的工廠，需要具備有規格書與文件，要符合國際化妝品的規範就要取得INCI證明，才可正式成為化妝品的原料，沒有標準化的觀念，就進不來大工廠，去化的量能就不多，只能進入那種小作坊遊走販售，這樣的加工難以成為一個產業。

「水果政治學」作者焦鈞表示，這樣經常性會出問題的產品，真的心一狠，就應該要計畫性生產，個別產品要做總量管制，汰弱留強，如過去的柳丁廢園計畫，不從源頭控管，永遠頭痛醫頭、腳痛醫腳。