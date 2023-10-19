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秋老虎發威明變天！北台灣轉涼迎雨 氣溫直降10度
明天鋒面通過，中央氣象署臉書提及，這兩天白天暖熱，頗有秋老虎的味道；不過，明起迎鋒面及其後東北季風，台中以北、東北部天氣轉不穩，有短暫陣雨，北部、東北部溫度降幅明顯，留意添加衣物；花東地區也轉為有局部短暫陣雨。明起東北季風稍增，北部高溫約26-28度，後天北部將降至23度，相當於2天降約10度。
中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天鋒面通過，台中以北、東北部及金馬受鋒面影響，轉有短暫雨；花東亦轉局部短暫雨；台中以南多雲到晴，午後山區及近山區局部陣雨。
他提醒，鋒面通過後，伴隨東北季風增強，沿海空曠地區及外島風力明顯增強，風浪也會明顯增大。
明天逐漸降溫，晚間北台灣低溫21度、中南部及花東地區21至23度。周末低溫大致，高溫明顯下降，周五北台灣高溫26至27度，周六降至23度，周日溫度略增至25度。
到了周六，桃園以北、東半部持續受東北季風影響，有局部短暫雨；新竹以南地區多雲到晴，山區及南部地區零星午後陣雨；北部、宜花天氣涼，中南部早晚也涼。
下周一至下周四，東北季風減弱，天氣型態轉暖熱，基隆北海岸、東部局部短暫雨；其他地區多雲，天氣較為穩定。北台灣溫度回升至27至28度、中南部29至30度；各地低溫回升至23至25度。
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