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華山「愛老人 愛團圓」行動 號召民眾守護弱勢長輩

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
華山基金會定期關懷謝阿嬤，提供物資，撫慰心靈。圖／華山基金會提供
華山基金會定期關懷謝阿嬤，提供物資，撫慰心靈。圖／華山基金會提供

重陽節將至，隨著台灣將邁入超高齡社會，長輩的生活資源、醫療照護及關懷陪伴都也迫切需求，當這些老人逐漸失去自理能力，生活及健康也將成為最大隱憂。在台澎金馬服務約3萬名弱勢長輩的華山基金會，正展開「愛老人 愛團圓」公益行動，邀大眾起動善念，每月1250元或1年1萬5000元守護長輩。

高雄鳥松83歲謝阿嬤，患有心臟、糖尿病等慢性疾病，原本還能使用輔具緩慢行走，丈夫因病離世後遭受打擊，身體孱弱無力，胃出血無法正常進食，只能倚靠鼻胃管灌食，家人還要照料其智能不足小女兒，窮困潦倒，苦不堪言，華山定期陪伴關心，提供尿布、營養品、麥片等日常物資，緩解經濟壓力。每每看到阿嬤如深淵般的眼睛，記錄著一生滄桑，華山天使站站長總是輕輕地握起她的手，盼能帶給她一絲絲幸福感受。

華山基金會說，在日常角落，總有一些弱勢需要被伸出援手，而「弱勢老人」將是台灣高齡化時代所需要面對的社會問題。華山基金會於台澎金馬服務約3萬名弱勢長輩，現正展開2024「愛老人 愛團圓」公益行動，盼望社會大眾一起啟動善念，支持常年服務經費每月1250元或一年15,000元，幫助華山守護在地孤老，成為弱勢長輩的「守護天使」。

可電洽愛心專線：(02)2836-3919

劃撥帳號：19419426(戶名：華山基金會，備註113春節)

線上捐款網址：https://www.elder.org.tw/contents/donation?b_id=100&p_id=1135

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