快訊

丹麥羽賽／力克泰國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

40歲就常見五十肩 不及時治療受限症狀無法緩解

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供

五十肩常被認為是「年過50的疾病」，實際上40歲的人就常常發生，女性更多。奇美醫院復健部統計2013年至今已有1千名病人因五十肩求診。不及時治療，肩膀手部恐活動角度受限且症狀無法緩解。

復健部主治醫師邱如凰說，沾黏性肩關節囊炎，也就是俗稱的五十肩，原發性的通常原因不明，但若病人有糖尿病、甲狀腺疾病，或曾因腦中風或骨折而長期不動者，次發性的五十肩風險較高。

五十肩最常見的症狀包括肩膀疼痛和肩膀活動角度受限，這種疼痛可能向上或向下輻射至頭頸部或上臂，尤其在高舉手臂過頭或將手臂移到背後時會感到疼痛和僵硬。

邱如凰說，過去常認為五十肩是一種「自限性的疾病」，病人經歷四個疾病階段：首次疼痛期(1-3個月)，漸凍期(3-9個月)，疼痛加劇，角度受限程度增加、結凍期(9-15個月)，疼痛逐漸減輕，角度受限達到最嚴重，解凍期(15-24個月)，疼痛幾乎消失，角度仍然受到限制，整個過程可能長近兩年。

然而最近的研究指出，如果不接受相關治療，大多數病人雖然最終疼痛會減輕，但角度仍然受到限制，甚至有些病人可能會停滯在某個階段，症狀持續無法得到緩解。

邱如凰指出，五十肩臨床評估需先鑑別疼痛模式，排除其他潛在因素導致的疼痛，可安排X光檢查，而治療過程也會使用超音波檢查，輔佐X光不足。超音波檢查可以看到骨頭外的肌肉、肌腱、關節囊和韌帶等軟組織結構，而且不具輻射線，在診間可即時動態檢查，快速初步篩檢可能存在問題，並協助區別肩部旋轉肌肌腱斷裂、鈣化性肌腱炎等疾病。

邱如凰表示，復健治療包含關節鬆動的徒手復健、深層熱療、類固醇注射以及肩關節囊擴張術注射治療，目前多數研究認為肩關節囊擴張術注射治療搭配徒手復健效果最佳。醫生透過超音波導引，將大量液體精準地注入關節腔內，以撐開沾黏關節腔。不僅可以縮短疾病持續時間，還能加速疼痛緩解，達到長期角度改善效果。

肩關節囊擴張術注射可直接於門診操作，不需全身麻醉，一次療程以2至3次居多，但因人而異，每個人適合的治療不盡相同，需要由專業醫師判斷。

五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供
五十肩現在40歲就很常見，醫師常使用超音波檢查、導引治療。圖／醫師邱如凰提供

復健 肌腱 醫師

延伸閱讀

秋季蜂螫意外頻傳 醫師分享戶外遇蜂「2應3不」撇步自保

手臂異物刺入感染黴菌1個月出院 醫囑慢性病人提防

台灣女子第一人！許汶而帶國旗橫渡直布羅陀海峽 6小時完成16公里泳程

粉紅十月防治乳癌 新光銀行呼籲定期篩檢

相關新聞

桃園捷運棕線綜規有條件過關 北桃1小時通勤骨幹獲認同

桃園市政府捷運工程局今天上午表示，聯結桃園與大台北都會捷運路網的捷運棕線綜和規畫報告，交通部於昨日開委員會議審查並獲一致...

明天氣變臉雨區擴大又變涼 周末更有感降溫7度

中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，可能有29至30度以上高溫出現。不過，明日鋒面通過加上東北季風增強，天氣明顯轉變，雨區...

原料含有害廢棄物？環團批燒塑膠的SRF根本「假綠能」

我國垃圾量逐年增高，但公有焚化爐陸續歲修導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，為此，環境部近年推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃...

吃骨無法補骨 北醫營養師：喝大骨湯補不到奶的1/10鈣

骨質疏鬆症是全球僅次於心血管疾病的第二大流行疾病，平均每5人就有1人有骨鬆危機。國人近年雖然已經有「補鈣」存骨本的概念，...

肝病之島新發現 肝硬化者腸道細菌變化與肌少症有關係

肝硬化為全球十四大死因，每年約造成一億多人死亡；而台灣更是B肝及C肝好發國家，對於肝硬化的威脅更不可輕忽。北榮副院長侯明...

高鐵11月3日起連8個周末增58班次 這時段部分自由座8節

迎接年底旅運旺季，台灣高鐵表示，據過往旅運經驗預估，年底各類活動舉辦頻繁、旅運需求較高，規畫自11月3日至12月24日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。