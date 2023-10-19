40歲就常見五十肩 不及時治療受限症狀無法緩解

五十肩常被認為是「年過50的疾病」，實際上40歲的人就常常發生，女性更多。奇美醫院復健部統計2013年至今已有1千名病人因五十肩求診。不及時治療，肩膀手部恐活動角度受限且症狀無法緩解。

復健部主治醫師邱如凰說，沾黏性肩關節囊炎，也就是俗稱的五十肩，原發性的通常原因不明，但若病人有糖尿病、甲狀腺疾病，或曾因腦中風或骨折而長期不動者，次發性的五十肩風險較高。

五十肩最常見的症狀包括肩膀疼痛和肩膀活動角度受限，這種疼痛可能向上或向下輻射至頭頸部或上臂，尤其在高舉手臂過頭或將手臂移到背後時會感到疼痛和僵硬。

邱如凰說，過去常認為五十肩是一種「自限性的疾病」，病人經歷四個疾病階段：首次疼痛期(1-3個月)，漸凍期(3-9個月)，疼痛加劇，角度受限程度增加、結凍期(9-15個月)，疼痛逐漸減輕，角度受限達到最嚴重，解凍期(15-24個月)，疼痛幾乎消失，角度仍然受到限制，整個過程可能長近兩年。

然而最近的研究指出，如果不接受相關治療，大多數病人雖然最終疼痛會減輕，但角度仍然受到限制，甚至有些病人可能會停滯在某個階段，症狀持續無法得到緩解。

邱如凰指出，五十肩臨床評估需先鑑別疼痛模式，排除其他潛在因素導致的疼痛，可安排X光檢查，而治療過程也會使用超音波檢查，輔佐X光不足。超音波檢查可以看到骨頭外的肌肉、肌腱、關節囊和韌帶等軟組織結構，而且不具輻射線，在診間可即時動態檢查，快速初步篩檢可能存在問題，並協助區別肩部旋轉肌肌腱斷裂、鈣化性肌腱炎等疾病。

邱如凰表示，復健治療包含關節鬆動的徒手復健、深層熱療、類固醇注射以及肩關節囊擴張術注射治療，目前多數研究認為肩關節囊擴張術注射治療搭配徒手復健效果最佳。醫生透過超音波導引，將大量液體精準地注入關節腔內，以撐開沾黏關節腔。不僅可以縮短疾病持續時間，還能加速疼痛緩解，達到長期角度改善效果。