影／小琉球高地開發引反彈 周春米：不用懷疑我保護琉球島的決心
屏東離島小琉球迎來年百萬遊客登島榮景，學界調查過量遊客已傷害海洋生態，官民合力打造低碳島、推責任旅遊外，縣府近來擬推動「八七高地開發案」，但說明會未召開就遇反彈聲，另規畫在3處潮間帶收60元觀光保育費也有異聲；屏東縣長周春米今天登島主持第4座汙水處理場啟用儀式時表示，任何指教都虛心接受，但不用懷疑她保護琉球島的決心」。
小琉球的海龜生態和溫暖氣候，每年吸引逾百萬遊客登島，過量遊客也讓小琉球生態備受威脅，不僅綠色和平調查發現小琉球沿岸魚類資源幾乎枯竭，中山大學疫情前調查也發現，因遊客踩踏，島上潮間帶海洋生物明顯衰退。縣府除強化潮間帶遊客總量管制、成立保育區巡守隊、投入生物資源調查、監測及復育，水質改善部分，環保局興建第4座大福聚落式汙水處理設施在今天啟用。
小琉球現有肚仔坪、漁埕尾、杉福、蛤板灣及龍蝦洞等5處潮間帶被劃為自然人文生態景觀區，前3處設管制站，明年將擴增蛤板灣；縣府去年開會拋出收取觀光保育費議題後，依發展觀光條例將在設管制區的3處潮間帶收費每人60元，定明年4月實施，但月前說明會時出現反對異音；另縣府擬將人潮分流至陸域，的「八七高地開發案」，部分島民以破壞龍脈風水反彈，還要求縣府從遊憩區變更回保護區，周春米認為地方已充分表達不接受立場，裁示無限期停辦。
周春米今天出席主持大福汙水處理場啟用儀式時說，維護周邊海域水質及海洋生物多樣性，結構體及防坡堤岸多元彩繪呈現融入周邊地景、綠化景觀，打破汙水場單調傳統藩籬，為琉球鄉再添新地標，未來全島渣汙水處理率提升至9成，有效解決離島生活汙水嚴峻課題；環境是全民的公共財，屏東縣有著捍衛海洋生態環境的決心，努力實踐聯合國永續發展目標淨水及衛生。
她說，琉球鄉有1萬2000人口，每年登島250萬，為維護漁業、觀光和生態永續，造成不便與任何指教，她都虛心接受，但不用懷疑縣長保護琉球島的決心，大家要同心加強保護措施，一直在跟時間賽跑；完成琉球鄉汙水處理的「最後一哩路」，可作為其他離島改善汙染的典範，所有人共同守護美麗的海洋環境，落實隨手做環保，打造小琉球為永續環境島。
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