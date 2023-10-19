香蕉從皮到肉都是黃金 還可抗憂鬱

香蕉皮可以做成粉來抗憂鬱，青色香蕉搖身一變成薯條佳餚，而加入香蕉的貢丸與香腸也新潮現身！集元果觀光工廠代表19日於記者會受訪時說，只要將平常會丟掉的香蕉皮磨成粉，並用於烘培，可以緩解憂鬱，「香蕉皮內含能穩定情緒的色胺酸，所以說失戀的人要吃香蕉皮，不是沒有道理的！」

台灣香蕉產業策略聯盟、財團法人台灣香蕉研究所「112年香蕉加工加值產品推廣記者會」，眾多食品業者於記者會現場展現創意，將不同熟度香蕉、香蕉的皮肉製成各式各樣不同的商品。

台灣香蕉研究所所長邱祝櫻表示，香蕉從青蕉到熟透，共有7個等級，各有不同的應用，如青蕉內含「抗性澱粉」，不僅可以做成薯條零食，皮可以磨成粉使用；青黃色的香蕉則除了直接食用，還可以造成脆片等；熟透的黃蕉可製成香蕉奶昔、香蕉磅蛋糕等各式甜品。

農糧署署長胡忠一致詞表示，台灣香蕉栽種面積約1.5公頃，年產量大約為35萬公噸，近99%都是內銷，但常出現供過於求、天災影響導致香蕉品質下降等狀況，加工提高附加價值成為重要出路。

農業改良場場長戴順發更指出，香蕉要加工加值，就必須要產業化，增加香蕉的多元用途，完善整體產銷鏈，這更需要產官學共同來努力。

集元果觀光工廠代表受訪時，先是推薦了口味香鹹的香蕉脆片，甚至還有麻辣口味可以選擇。他拿出加入香蕉皮粉的商品強調，「香蕉皮內含色胺酸，有助於穩定情緒」，還展示加入了香蕉皮粉的咖啡、以青蕉皮粉共同製造的麵條。





青色香蕉搖身一變變薯條佳餚，加入香蕉的貢丸與香腸也新潮現身。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

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