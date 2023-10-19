吃骨無法補骨 北醫營養師：喝大骨湯補不到奶的1/10鈣

骨質疏鬆症是全球僅次於心血管疾病的第二大流行疾病，平均每5人就有1人有骨鬆危機。國人近年雖然已經有「補鈣」存骨本的概念，但民眾深根蒂固的「以形補形」概念，往往會喪失補鈣效率。北醫附醫營養室主任蘇秀悅表示，坊間流傳喝大骨湯可以補鈣，是錯誤的聯想，大骨湯的鈣質只有牛奶的1/10，喝湯得不到足夠的鈣。

人體骨骼在20歲到30歲間達到骨質密度高峰，之後隨年齡增長骨質會慢慢流失。根據國民健康署統計，骨質疏鬆症是65歲以上老人常見慢性病的第4位，國內50歲以上男性中，每5人就有1人有骨質疏鬆症，其中女性的比例更是男性的2倍。

北醫附醫骨科部主治醫師王柏堯表示，骨鬆最擔心是引發骨折，如果長輩骨折恐增加臥床率，骨折好發於髖部、脊椎與手腕處等3個部位，其中以髖部骨折最容易引發嚴重的併發症。

近期研究顯示，台灣髖骨骨折發生率是亞洲區第1名，全世界第9名，而骨質疏鬆症病人骨折的風險比一般人高出2-4倍，更重要的是，根據研究，一旦出現第一次骨折，約有50%的病人會再發生第二次骨折。

蘇秀悅表示，民眾平時應該要攝取足量的鈣質，同時得搭配有氧運動、肌力運動，最重要的是要有適當的日曬，合成身體的維生素D，幫助鈣質的吸收。平時飲食建議，每天可以喝1到2杯牛奶、1到2片起司、豆腐半盒、豆乾2片，搭配高鈣食物如小魚乾、黑芝麻等。

蘇秀悅表示，千萬不要誤信偏方，特別是以形補形，通常不會補到足夠的鈣質，另外，預防骨質疏鬆症不只是預防骨質流失，骨本的基礎建置也是非常重要。在孩子生長發育黃金期，提供孩子足夠的蛋白質及鈣質（2到3杯牛奶／天），讓孩子有足夠的原料來建置骨本，也是預防骨質疏鬆症的重要對策。

北醫附醫骨科部主任吳孟晃表示，骨質疏鬆症幾乎是零症狀，民眾往往是發現身高變矮才有所察覺，10月20日世界骨鬆日將至，為提醒民眾重視骨質疏鬆症，台北醫學大學附設醫院從10月19日起，一連兩天舉辦「北醫附醫嘎哩骨牢牢」活動，包括免費骨質疏鬆檢測及衛教講座等活動。有興趣的民眾參與，活動訊息可上網查詢，網址。