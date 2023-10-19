肝病之島新發現 肝硬化者腸道細菌變化與肌少症有關係

肝硬化為全球十四大死因，每年約造成一億多人死亡；而台灣更是B肝及C肝好發國家，對於肝硬化的威脅更不可輕忽。北榮副院長侯明志領導的肝硬化及門脈高壓團隊研究發現，肝硬化病人腸道細菌的變化與肌少症的發生相關，且會影響整體預後。期待經過該研究成果可以藉由改變肝硬化病人的腸道細菌，減少肌少症的發生，進而減少併發症，增進病人的預後。

北榮團隊自2018年開始進行肝硬化病人的腸道細菌與營養、肌肉狀態，對於肝硬化併發症相關性的前瞻性研究。結果顯示，擁有正常肌肉的肝硬化病人和罹患肌少症的病人，兩者的腸道細菌組成有顯著的差異。此研究結果日前已在國際知名肝病期刊歐洲肝病研究學會旗下的國際官方期刊JHEP Reports發表。

北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師李癸汌表示，肝硬化常常合併「肌少症」，合併肌少症的肝硬化病人有比較高機率發生併發症以及需要住院，死亡率也比一般的肝硬化病人高。

北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師李沛璋解釋，由於人體有以兆計的細菌在內腸道系統共生，一旦腸道細菌生態失衡會讓腸道屏障的功能出現問題，腸道裡的細菌和細菌毒素容易跑到血液中，進而到肝臟誘發肝硬化的病人產生併發症。

北榮研究結果顯示合併肌少症的肝硬化患者，其糞便中「戴阿利斯特桿菌Dialister」、「第二型瘤胃菌Ruminococcus 2」以及「大真杆菌Anaerostipes」的細菌量都明顯較正常肌肉的肝硬化病人少。因此這些腸道細菌的缺乏可能會引發胺基酸合成功能下降，進而與肝硬化病人血液中的胺基酸不足有關。

此外，研究發現，糞便中同時缺乏「第二型瘤胃菌」以及「大真杆菌」的肝硬化病患，在一年內有較高的機率發生各項併發症和感染症，同時也比較容易住院；而糞便中富含此二類細菌的病人，則可有效地減低一年內發生併發症的機率。