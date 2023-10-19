骨鬆醫學會調查近千萬人骨骼有風險 籲3動作自評

中華民國骨質疏鬆症學會最新調查發現，台灣逾半數熟齡族吃、動、睡都NG，全台恐有近千萬名50歲以上民眾應留意骨骼健康，醫學會提供透過靠牆半蹲等3動作自我檢測行動力。

熟齡族普遍喜歡出遊、培養興趣，臨床醫師卻時常發現民眾心有餘而「行動力」不足狀況，中華民國骨質疏鬆症學會和營養品公司發起「好命大調查」，調查以問卷形式進行，從今年9月底至10月初，抽樣233人、50歲以上民眾，男女比各半。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山近日透過新聞稿分享，他曾收治一名55歲女士，因經濟狀況寬裕提前退休，準備開始到處旅行，不料某日在家中跌倒，到院後診斷為髖部骨折。

黃兆山說，這名女士直到發生骨折，才知道過去因工作久坐、缺乏運動及三餐不正常，導致骨密度不足，漫長的復健使生活大受影響，原本滿心期待的旅遊計畫告吹，讓她鬱鬱寡歡，與自己所期待的好命生活頗有落差，提醒民眾日常保養行動力重要性。

這名女士的故事在台灣並非少數，據最新調查發現，台灣6成熟齡族沒有充足攝取營養，近8成運動習慣不正確，更有超過8成的民眾睡眠質量有問題，黃兆山表示，不像其他慢性疾病，骨骼流失沒有徵兆，世界骨質疏鬆基金會回顧研究指出，台灣50歲以上骨骼健康問題位居亞洲之冠。

行動力流失，營養攝取不足首當其衝。蛋白質能幫助長肌肉，鈣質及維生素D對骨骼健康也相當重要，黃兆山提醒，若3大營養素長期攝取不足，骨骼和肌肉較難生成，增加跌倒和骨骼健康風險。乳製品是補充3大營養優質來源，也是很方便的選擇。

運動觀念不正確，也會造成骨質形成將面臨挑戰。黃兆山說，這份調查裡近8成民眾沒有運動或是僅從事健走、騎腳踏車、跳舞等有氧運動，缺乏肌力訓練，有4成民眾每週運動累計不到150分鐘。提醒長期且持續地進行有氧以及肌力訓練才有助於骨質形成。

千萬別小看睡眠質量不佳，當心影響骨骼健康。黃兆山解釋，超過8成民眾有睡眠時間不足、淺眠易醒等睡眠困擾。過去曾有骨骼健康與睡眠研究顯示，每天睡眠低於4小時，將增加骨骼健康的風險，睡眠與行動力障礙成正相關，若睡眠時間不足導致身體機能下降，將增加跌倒風險。

若想了解自身的好命行動力的狀態，中華民國骨質疏鬆症學會與營養品公司推出行動力檢測3招，透過簡單3個動作可自評行動力，第1招是靠牆半蹲，能否挺直背部；第2招站立不屈膝，雙手能否輕鬆碰地；第3招單腳站立雙手平舉，能否持續10秒不搖晃。