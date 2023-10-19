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影／屏東海生館喜迎世界水母日 「塑膠水母」首亮相讓人皺眉頭

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題外，也在夜宿區展示人工復育成功的水母，圖為珍珠水母。圖／海生館提供
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題外，也在夜宿區展示人工復育成功的水母，圖為珍珠水母。圖／海生館提供

國立海生館近年人工復育包括企鵝和鯊魚、魟魚、小丑魚等魚類，色彩繽紛絢麗、具療癒感的水母也是繁殖物種之一；世界水母日將至，館方今年在夜宿區展示復育成功的荷包蛋等水母、到後場感受水母獨特的軟Q觸感外，別出心裁製作「塑膠水母」，突顯海龜等生物誤將透明塑膠當成水母吃下、面臨死傷威脅的環境生態議題。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，水母在地球已生存幾億年，這種美麗的無脊椎生物，是海中多樣又迷人的生物，色彩繽紛絢麗，靠著傘狀體的傘緣肌肉收縮運動，在海中悠游的泳姿，輕盈又優雅，像海中的芭蕾舞者，是諸多民眾心中的夢幻海洋生物。館方特別在11月3至5日推出世界水母日夜宿限定活動。

他說，在世界水母日的特別日子，為民眾安排觀察水母、親手觸摸水母、製作水母手作DIY，五感齊下的體驗，讓海洋保育的理念立體化，觸動掌心也感動人心；夜宿區展開域限期展出人工復育成功的海月、仙后、端鞭和荷包蛋等水母，並可藉由顯微鏡，觀察最大直徑僅7毫米的枝足水母，近距離感受水母的迷人魅力。

他說，水母的體內95%是水，是需要補充水分的海洋生物每日捕食的重要食物來源，人類製造的透明塑膠袋流入海洋，載浮載沉的漂浮形體，易讓海洋生物誤食，導致影響消化甚至死亡的案例年年增長，全球減塑政策推行迫在眉睫，館方特別製作狀似水母的「塑膠水母」，提醒民眾降低源頭用量外，塑膠製品可透過循環再利用，達到減塑成效。

11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題。圖／海生館提供
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題。圖／海生館提供
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題外，也在夜宿區展示人工復育成功的水母，圖為荷包蛋水母。圖／海生館提供
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題外，也在夜宿區展示人工復育成功的水母，圖為荷包蛋水母。圖／海生館提供
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題外，也在夜宿區展示人工復育成功的水母，圖為海月水母。圖／海生館提供
11月3日世界水母日，館方特別製作「塑膠水母」，突顯海洋生物誤將透明塑膠當成水母吃下面臨死亡威脅的議題外，也在夜宿區展示人工復育成功的水母，圖為海月水母。圖／海生館提供

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